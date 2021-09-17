الأمم المتحدة: لن نطلب من المشاركين فى اجتماعات الجمعية العامة إثبات التطعيم

قالت الأمم المتحدة إنها لن تطلب من الرؤساء ورؤساء الوزراء والدبلوماسيين المشاركين في اجتماعات جمعيتها العامة الأسبوع المقبل إثبات حصولهم على لقاح لفيروس كورونا.



وأخطر رئيس الجمعية العامة عبد الله شاهد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة بذلك أمس الخميس في رسالة اطلعت عليها رويترز، بعد أن كان أخبرهم يوم الثلاثاء بأنه يؤيد

مطالبة مدينة نيويورك بتقديم دليل على التطعيم وبأنه سيعمل مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على تنفيذ ذلك.



لكن شاهد تخلى عن هذه المحاولة بعد اعتراض روسيا. وقال جوتيريش لرويترز في مقابلة يوم الأربعاء إن الأمانة العامة للأمم المتحدة "لا يمكنها أن تقول لرئيس دولة إنه لا يمكنه دخول الأمم المتحدة إذا لم يكن قد حصل على اللقاح".



ومن المقرر أن يشارك العشرات من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية، إلى جانب عدد كبير من الدبلوماسيين، في نيويورك لحضور الاجتماع السنوي الرفيع المستوى.

وأحجم بعض القادة عن الحضور وسيكتفون بإرسال بيانات مصورة بسبب جائحة فيروس كورونا.



ومقر الأمم المتحدة في مانهاتن هو منطقة دولية ولا يخضع لقوانين الولايات المتحدة.

ومع ذلك، فقد سبق أن تعهد مسؤولو الأمم المتحدة بالالتزام بالإرشادات المحلية والوطنية فيما يتعلق بالجائحة.



وقال مسؤولو مدينة نيويورك للمنظمة الدولية إنه بموجب قواعد المدينة، "فسيُطلب من الذين يدخلون مقر الأمم المتحدة بغرض دخول قاعة الجمعية العامة إظهار دليل على التطعيم".



و قال رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو يوم الأربعاء إن المدينة ستوفر اختبارا مجانيا لكوفيد-19 و جرعات من لقاح جونسون اند جونسون ذي الجرعة الواحدة في موقع خارج مقر الأمم المتحدة الأسبوع المقبل.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك، كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.