الجمعة 17 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الكشف على 1500 مريض بالقافلة الطبية بقرية كفر هلال فى بركة السبع

قافلة طبية
قافلة طبية

تم تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية كفر هلال التابعة لمركز ومدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، والتي أستمرت لمدة يومين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية؛ حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

 

واشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية، هي: "٢ باطنة، ٢ أطفال، جراحة، نساء وتوليد، أسنان، جلدية، تنظيم أسرة، رمد، أنف وأذن"، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على ١٥٣٧ مريضًا من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد ١٧٨ مريضًا والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لعدد ٢٤ مريضًا، وعمل الأشعة اللازمة لعدد ٢٦ مواطنًا، وتحويل ٢٥ حالة للمستشفيات التابعة للمديري.

 

 كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

 

من جانبها أفادت دكتورة الشيماء شفيق منسق القوافل العلاجية، إنه تم تطعيم عدد من المواطنين المترددين على القافلة الطبية بلقاح كورونا؛ تيسيرا عليهم من مشقة السفر، كما تم قياس العلامات الحيوية لهم بعد التطعيم، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

  

من جهته قدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة المنوفية.

 

ويتم ذلك في إطار مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، وإشراف الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

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