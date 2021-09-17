الجمعة 17 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

الثقافة

يوسف القعيد: القرية المصرية استعادت روحها بفضل «حياة كريمة»

الروائى والبرلمانى
الروائى والبرلمانى يوسف القعيد

قال الروائي يوسف القعيد، عضو مجلس النواب، إن القرية المصرية، الآن، تستعيد روحها التى فقدتها خلال العقود الماضية، وذلك فى إطار المباردة الرئاسية "حياة كريمة".

أضاف القعيد، خلال لقائه بالإعلامى عمرو عبد الحميد عبر برنامج "رأى عام" على قناة "تن"، أن مبادرة حياة كريمة تقوم بتطوير القرى بشرط ألا تصبح كمدن، وأن تلعب دورها كقرية حاملة للقيم.

وتابع أن حياة كريمة مبادرة وطنية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وهى مبادرة متعددة في أركانِها ومتكاملة في ملامِحِها وتنبع هذه المبادرة من مسؤولية حضارية وبُعد إنساني قبل أي شيء آخر فهي أبعدُ من كونها مبادرة تهدفُ إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري، لأنها تهدف أيضا إلى التدخل الآني والعاجل لتكريم الإنسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم، ذلك المواطن الذي تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادي والذي كان خير مساند للدولة المصرية في معركتها نحو البناء والتنمية.

يوسف القعيد أهداف مبادرة حياة كريمة إنجازات الرئيس السيسي تطوير القرية المصرية الفئات المجتمعية

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