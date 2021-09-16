الكويت تسجل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الخميس، تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) في الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 411 ألفا و18 حالة، بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة لتصل الوفيات إلى 2436 وفاة.

ذكرت الوزارة، في بيان لها وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أنه تم تسجيل 97 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 407 آلاف و620 متعافيا بنسبة 99.17%.



وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.