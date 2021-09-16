الخميس 16 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكويت تسجل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا في الكويت
كورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الخميس، تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) في الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 411 ألفا و18 حالة، بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة لتصل الوفيات إلى 2436 وفاة.

ذكرت الوزارة، في بيان لها وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أنه تم تسجيل 97 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 407 آلاف و620 متعافيا بنسبة 99.17%.


وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

فيروس كورونا الكويت كورونا الصحة الكويتية

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتنوير التايوانى!

الأكثر قراءة

قطع المياه عن بعض المناطق بمحافظة القاهرة السبت

تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة: رطب فى القاهرة

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 على بوابة الحكومة المصرية

استعد الآن.. آخر أخبار الطيران السعودي الدولي| موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

موعد بدء المرحلة الثالثة من التنسيق 2021

أمراء الدم على المنصة الدولية.. هل تسللت الأقلام الإرهابية لـ«أمازون مصر»؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجدة الجندى

يرون أن أعمال محفوظ مش فى «التريند»!

محمد القصبي

وماذا لو كانت مؤامرة إخوانية يا وزير التعليم؟!

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «2-3»

سمر عادل

الحضور الاقتصادى التركى فى إفريقيا

ماجد حبته

الحقيقة بيضاء.. فى أيلول الأسود!

حسين دعسة

مجلس الأمن ينتصر لحقوق مصر والسودان في التفاوض حول سد النهضة

خالد عكاشة

الجهد الاستراتيجي التركي فى طبعة ثلاثية الأبعاد

محمد مرعي

الإصلاح الدينى

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: لا بد من الضغط على إسرائيل لتدفع كامل المُستحقات المالية للسلطة الوطنية

«الكفارة» وحزن الحرب.. ماذا يفعل اليهود في «يوم الغفران»؟

دراسة إسرائيلية: الجرعة المعززة تقلل إصابات كورونا