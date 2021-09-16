الخميس 16 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المبعوث الأمريكي إلى اليمن: ندعم تحقيق السلام وإنهاء حالة الحرب

اليمن
اليمن

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، حرصه على حقن دماء اليمنيين والجلوس إلى طاولة الحوار كما ندعي على الدوام كسبيل لإنهاء حالة الحرب المفروضة التي يعاني من تداعياتها شعبنا اليمني.

واستقبل الرئيس اليمني اليوم المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندر كينغ لبحث مستجدات الأوضاع الراهنة وسبل تحقيق السلام وإنهاء حالة الحرب في اليمن.

وقال: "نتفق مع الجانب الأمريكي في القضايا الاستراتيجية وفي مقدمتها عدم نقل التجربة الإيرانية إلى اليمن والمنطقة وتأمين خطوط الملاحة الدولية ومحاربة الإرهاب".

وأضاف الرئيس اليمني: "كما نؤيد كل الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى سلام دائم وشامل وفق المرجعيات الثلاث والمتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".. لافتًا الى أهمية الضغوط الدولية على ميليشيا الحوثي الانقلابية لوقف التصعيد واستهداف الأبرياء ومخيمات النزوح وغيرها من الأعمال المستهدفة للمدن والموانئ وآخرها استهدافها لميناء المخا وإحراق مخازن المواد الاغاثية والإنسانية بصورة عدائية سافرة.

من جانبه، أكد المبعوث الأمريكي دعم جهود الرئيس اليمني وحكومته الشرعية التواقة إلى السلام لمصلحة الشعب اليمني.. لافتًا إلى سلوك إيران في المنطقة بما تمثله من إشارات سلبية على السلام في اليمن.. مؤكدًا وحدة الموقف الدولي تجاه اليمن ووحدته وتحقيق السلام العادل.

يذكر أن وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك، أكد على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض وعودة الحكومة للعاصمة عدن لتحقيق السلام.

 جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع الدورة الـ149 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وسبق أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة للسلام في اليمن.

وقد أسفرت الحرب في اليمن عن مقتل 110 آلاف شخص، ودفعت بملايين اليمنيين إلى حافة المجاعة. 

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أعلن وقت تغير سياسة واشنطن تجاه حرب اليمن.

عبدربه منصور هادي الرئيس اليمني المبعوث الأمريكي تيم ليندر كينغ اليمن مستجدات الأوضاع الحرب الجانب الأمريكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطلاق الشفهى

الأكثر قراءة

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 على بوابة الحكومة المصرية

استعد الآن.. آخر أخبار الطيران السعودي الدولي| موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

مدبولى: حريصون على دعم خطوات التنمية التى يتطلع إليها الشعب الليبى

رواد معرض «أهلًا مدارس»: الأسعار في متناول الجميع وكافة المستلزمات متوفرة (فيديو)

رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2021 بالخطوات إلكترونيا

مصادر: مصر تتسلم 2.5 مليون جرعة من لقاح «فايزر» خلال ساعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجلس الأمن ينتصر لحقوق مصر والسودان في التفاوض حول سد النهضة

خالد عكاشة

الجهد الاستراتيجي التركي فى طبعة ثلاثية الأبعاد

محمد مرعي

الإصلاح الدينى

أسماء محفوظ

هل ضرب الأطفال ليه فوائد؟

مدحت بشاى

يحدث فى دولة المواطنة الجديدة

ماجد حبته

توابع كنس الإخوان

حسين دعسة

ماذا بعد لقاء الملك عبدالله الثاني مع الأمين العام للأمم المتحدة..؟

د هند جاد

فتش عن الثعابين وصادق الأسماك

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

دراسة إسرائيلية: الجرعة المعززة تقلل إصابات كورونا

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

الخارجية الفلسطينية: حملة ممنهجة ضد القيادة تقودها الحكومة الإسرائيلية