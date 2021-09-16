المبعوث الأمريكي إلى اليمن: ندعم تحقيق السلام وإنهاء حالة الحرب

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، حرصه على حقن دماء اليمنيين والجلوس إلى طاولة الحوار كما ندعي على الدوام كسبيل لإنهاء حالة الحرب المفروضة التي يعاني من تداعياتها شعبنا اليمني.

واستقبل الرئيس اليمني اليوم المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندر كينغ لبحث مستجدات الأوضاع الراهنة وسبل تحقيق السلام وإنهاء حالة الحرب في اليمن.

وقال: "نتفق مع الجانب الأمريكي في القضايا الاستراتيجية وفي مقدمتها عدم نقل التجربة الإيرانية إلى اليمن والمنطقة وتأمين خطوط الملاحة الدولية ومحاربة الإرهاب".

وأضاف الرئيس اليمني: "كما نؤيد كل الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى سلام دائم وشامل وفق المرجعيات الثلاث والمتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".. لافتًا الى أهمية الضغوط الدولية على ميليشيا الحوثي الانقلابية لوقف التصعيد واستهداف الأبرياء ومخيمات النزوح وغيرها من الأعمال المستهدفة للمدن والموانئ وآخرها استهدافها لميناء المخا وإحراق مخازن المواد الاغاثية والإنسانية بصورة عدائية سافرة.

من جانبه، أكد المبعوث الأمريكي دعم جهود الرئيس اليمني وحكومته الشرعية التواقة إلى السلام لمصلحة الشعب اليمني.. لافتًا إلى سلوك إيران في المنطقة بما تمثله من إشارات سلبية على السلام في اليمن.. مؤكدًا وحدة الموقف الدولي تجاه اليمن ووحدته وتحقيق السلام العادل.

يذكر أن وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك، أكد على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض وعودة الحكومة للعاصمة عدن لتحقيق السلام.

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع الدورة الـ149 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وسبق أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة للسلام في اليمن.

وقد أسفرت الحرب في اليمن عن مقتل 110 آلاف شخص، ودفعت بملايين اليمنيين إلى حافة المجاعة.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أعلن وقت تغير سياسة واشنطن تجاه حرب اليمن.