ضبط 16 محاولة تهرب جمركي بـ350 ألف جنيه في الإسكندرية

حرر رجال الجمارك بالإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالإسكندرية، تحت إشراف محمود عبدالواحد، بالتنسيق مع مباحث التهرب الضريبي بالإسكندرية برئاسة اللواء عادل نافع، 16 محضر ضبط بضائع متنوعة أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية لبعض المحلات التجارية بوسط وشرق الإسكندرية بالمخالفة لأحكام المادة 8 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

وتشكلت لجنة الضبط من عبدالسلام طارق العشري، مدير إدارة التحريات والضبط، وطارق زاهر فراويلة.

وكانت أغلب المضبوطات عبارة عن ملابس وإكسسوار محمول ولعب أطفال وسراير وكراسي طبية، وجميع المضبوطات أجنبية الصنع وغير مصحوبة بفواتير أو مستندات تفيد بسداد الرسوم الجمركية عنها بالمخالفة لأحكام المادة 8 من قانون الجمارك 207 لسنه 2020.

وبلغت قيمه المضبوطات 351 ألف جنيه، وتم التصالح في جميع المحاضر بعد دفع جميع الغرامات والرسوم المقررة.