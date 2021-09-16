الخميس 16 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الجريدة الرسمية تنشر السرعات المحددة للسيارات على الطريق الدائري الأوسطي والأتوستراد

السرعات المحددة للسيارات
السرعات المحددة للسيارات على الطريق الدائري

نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 1695 لسنة 2021 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لبعض أحكام قانون المرور، منها تزويد السيارات بأجهزة إطفاء حديثة ومطابقة للمواصفات القياسية العالمية والمصرية وصرف رخص للسيارات يذكر فيها نوع السيارة وأجزائها ومالكها وكافة البيانات الخاصة بها.

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كما حدد القانون في الفقرة الثانية، تعديل للسرعات بالطرق السريعة، منها الطريق الدائرى الأوسطى في تقاطعه مع طريق الضبعة وحتى طريق الإسماعيلية الزراعى، حيث تم تحديد 70 كم/س للمقطورات و80 كم/س لسيارات النقل، و100 كم/س للأتوبيسات وسيارات الميكروباص.

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وتعد الجريدة الرسمية امتدادا لجريدة الوقائع التى تعد أول جريدة مصرية والثانية عربيًا التى تصدر باللغة العربية كما صدرت أيضا باللغة التركية، وهي أقدم الصحف العربية التي ما تزال تصدر حتى الآن، ويبلغ عمرها 179 والتى أسسها حاكم مصر القوى، آنذاك، محمد على باشا فى القاهرة عام 1828، وصدر العدد الأول فى 3 ديسمبر عام 1828 وكانت توزع على موظفى الدولة وضباط الجيش وطلاب البعثات.

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مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية قانون المرور الطرق السريعة الجريدة الرسمية الجريدة الرسمية تنشر سيارات الميكروباص أحكام قانون المرور

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وائل لطفي

الطلاق الشفهى

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