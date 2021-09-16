الجريدة الرسمية تنشر السرعات المحددة للسيارات على الطريق الدائري الأوسطي والأتوستراد

نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 1695 لسنة 2021 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لبعض أحكام قانون المرور، منها تزويد السيارات بأجهزة إطفاء حديثة ومطابقة للمواصفات القياسية العالمية والمصرية وصرف رخص للسيارات يذكر فيها نوع السيارة وأجزائها ومالكها وكافة البيانات الخاصة بها.

كما حدد القانون في الفقرة الثانية، تعديل للسرعات بالطرق السريعة، منها الطريق الدائرى الأوسطى في تقاطعه مع طريق الضبعة وحتى طريق الإسماعيلية الزراعى، حيث تم تحديد 70 كم/س للمقطورات و80 كم/س لسيارات النقل، و100 كم/س للأتوبيسات وسيارات الميكروباص.

وتعد الجريدة الرسمية امتدادا لجريدة الوقائع التى تعد أول جريدة مصرية والثانية عربيًا التى تصدر باللغة العربية كما صدرت أيضا باللغة التركية، وهي أقدم الصحف العربية التي ما تزال تصدر حتى الآن، ويبلغ عمرها 179 والتى أسسها حاكم مصر القوى، آنذاك، محمد على باشا فى القاهرة عام 1828، وصدر العدد الأول فى 3 ديسمبر عام 1828 وكانت توزع على موظفى الدولة وضباط الجيش وطلاب البعثات.