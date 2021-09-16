محافظ الفيوم يوجه بمراجعة الوصلات الكهربائية للسيارات المتنقلة

واصل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مساء أمس، جولاته الميدانية لمتابعة مدى التزام أصحاب المطاعم والمقاهي والمحال التجارية، بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والالتزام بمواعيد الغلق المقررة، والتي استمرت حتي الساعات الأولي من صباح اليوم.



رافق المحافظ، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والعميد حاتم عبد الرؤوف مدير إدارة شرطة المرافق، وعدد من رؤساء الأحياء.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الجولة الميدانية شملت مناطق السلخانة، وقحافة، ودلة، والمسلة، إضافة إلى الطريق الدائري، وميدانى عبدالمنعم رياض، وعبدالرحيم شحاته، وطريق مدرسة الزراعة، لافتاً إلي أن المحافظ وجه خلال الجولة بغلق وتشميع مقهيين بمنطقة السلخانة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، لتقديمها الشيشة بالمخالفة، وكذا غلق وتشميع مقهي آخر بمدخل منطقة قحافة لمخالفة مواعيد الغلق المقررة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن المحافظ رصد خلال الجولة وجود عربة متنقلة خاصة بتقديم المشروبات السريعة وذلك بمنطقة دلة، يقوم صاحبها بسرقة التيار الكهربائي من أحد أعمدة إلانارة بالمنطقة، ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفة.

ولفت إلى أن المحافظ وجه رئيس مدينة الفيوم بالتنسيق مع مسئولي الكهرباء، لمراجعة كافة وصلات الكهرباء المخالفة التي يستخدمها أصحاب "العربات المتنقلة" التي تقوم بتقديم المشروبات والمأكولات السريعة بمنطقة دلة والشوارع المحيطة، وإزالتها علي الفور، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، لمنع سرقة التيار الكهربي والحفاظ على المال العام، فضلاً عن رفع القمامة والمخلفات التي تنتج عن تلك العربات للحفاظ على الطابع الجمالي والحضاري للشوارع والميادين.

وخلال الجولة استمع المحافظ، لمطلب أحد شباب الخريجين من أصحاب العربات المتنقلة التي تقدم المشروبات والمأكولات السريعة، والذى يطالب بزيادة عدد السيارات، وتسهيل الإجراءات والموافقات اللازمة للحصول عليها، وفي هذا الشأن وجه المحافظ رئيس مدينة الفيوم، بدراسة هذا المطلب والعمل علي طرح عدد آخر، من هذه السيارات خلال المرحلة الثانية، لتوفير فرص عمل للشباب، كما استمع المحافظ لشكوي عدد آخر من الشباب، ووجه بسرعة حلها.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمدن، بتكثيف الحملات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حسم، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والاستمرار فى الحملات اليومية المكثفة على المقاهي والكافيهات والمطاعم والمحال التجارية، لمتابعة الالتزام بالمواعيد المقررة، فضلاً عن تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الطرق العامة والميادين والشوارع لتيسير الحركة المروية.