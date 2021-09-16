الخميس 16 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

يستقبله السيسى اليوم.. معلومات عن عبدالحميد الدبيبة رئيس وزراء ليبيا

عبدالحميد الدبيبة
عبدالحميد الدبيبة

يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، بقصر الاتحادية، عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

ويرصد «الدستور» في السطور التالية أبرز المعلومات عن عبدالحميد الدبيبة:

١- انتُخب المهندس ورجل الأعمال عبدالحميد الدبيبة رئيسًا للوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا.
٢- وسيقود الرجل المعروف بلاده حتى تنظيم انتخابات عامة مقررة نهاية العام. 
٣- عبدالحميد الدبيبة، رجل أعمال وناشط سياسي من مدينة مصراتة.
٤- يبلغ من العمر 62 عامًا ووظيفته الأصلية مهندس متخرج من جامعة تورنتو الكندية.
٥- شغل وظيفة  مدير عام للشركة الليبية القابضة للتنمية والاستثمار.
٦- يقدم نفسه على أنه قائد إنمائي متحمس للتغيير في بلاده وحول العالم.
٧- يتزعم تيار ليبيا المستقبل الذي ينشط سياسيًا ويشارك باسمه في ملتقيات الحوار الليبي.
٨- عبدالحميد دبيبة متزوج وأب لستة أبناء
٩- شغل في عهد القذافي عدة مسئوليات مهمة، وكان ضمن دائرة المقربين من الرئيس الراحل، حيث كان أحد المستفيدين من الفورة الصناعية والاقتصادية التي شهدتها ثالث أكبر مدن ليبيا.
١٠- بنى الدبيبة ثروته من مجال البناء ليصبح أحد أنجح رجال أعمال مصراتة إلى جانب ابن عمه على دبيبة، وفتحت تحقيقات بحقهما في ليبيا ودول أخرى بتهمة الاختلاس.
١١- أشرف على عدد من أعمال البنى التحتية في ليبيا كالمطارات والملاعب وخطوط تمديد المياه.
١٢- ترأس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية وفي عام 2011، حاول الدبيبة دخول الساحة السياسية وأسس حركة ليبيا المستقبل.
١٣- شدد على ضرورة المصالحة الوطنية واشتراك الجميع في بناء ليبيا الجديدة من دون أي إقصاء.
١٤- عهد بالعمل على إعادة المستثمرين الأجانب الذين هجروا ليبيا إثر تردي الوضع الأمني فيها.
١٥- تعهد بخلق وظائف للشباب لا تكون بالضرورة في الجيش والشرطة، فضلًا عن تقليص الفوارق بين مرتبات الموظفين.
 

رئيس الوزراء مصر السيسي ليبيا تنمية الرئيس عبد الفتاح السيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطلاق الشفهى

الأكثر قراءة

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 على بوابة الحكومة المصرية

استعد الآن.. آخر أخبار الطيران السعودي الدولي| موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

مصدر بـ«التعليم»: اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة خلال ساعات

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسى بشأن دعم المشاريع الصغيرة

«السويس لتصنيع البترول» تنشئ 12 مستودعاً جديدا لزيادة السعة التخزينية للمنتجات البترولية

رابط تنسيق الكليات 2021 للدبلومات الفنية (تجارة وصنايع وزراعة وفندقي)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

الجهد الاستراتيجي التركي فى طبعة ثلاثية الأبعاد

محمد مرعي

الإصلاح الدينى

أسماء محفوظ

هل ضرب الأطفال ليه فوائد؟

مدحت بشاى

يحدث فى دولة المواطنة الجديدة

ماجد حبته

توابع كنس الإخوان

حسين دعسة

ماذا بعد لقاء الملك عبدالله الثاني مع الأمين العام للأمم المتحدة..؟

د هند جاد

فتش عن الثعابين وصادق الأسماك

د. القس صفوت البياضى

الأطباق النظيفة

صور

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: حملة ممنهجة ضد القيادة تقودها الحكومة الإسرائيلية

الأسرى يعلقون التصعيد بعد رضوخ إدارة السجون الإسرائيلية لمطالبهم

الأسرى الفلسطينيون المعتقلون بعد فرارهم يشتكون من تعرضهم للتعذيب