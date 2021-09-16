يستقبله السيسى اليوم.. معلومات عن عبدالحميد الدبيبة رئيس وزراء ليبيا

يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، بقصر الاتحادية، عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

ويرصد «الدستور» في السطور التالية أبرز المعلومات عن عبدالحميد الدبيبة:

١- انتُخب المهندس ورجل الأعمال عبدالحميد الدبيبة رئيسًا للوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا.

٢- وسيقود الرجل المعروف بلاده حتى تنظيم انتخابات عامة مقررة نهاية العام.

٣- عبدالحميد الدبيبة، رجل أعمال وناشط سياسي من مدينة مصراتة.

٤- يبلغ من العمر 62 عامًا ووظيفته الأصلية مهندس متخرج من جامعة تورنتو الكندية.

٥- شغل وظيفة مدير عام للشركة الليبية القابضة للتنمية والاستثمار.

٦- يقدم نفسه على أنه قائد إنمائي متحمس للتغيير في بلاده وحول العالم.

٧- يتزعم تيار ليبيا المستقبل الذي ينشط سياسيًا ويشارك باسمه في ملتقيات الحوار الليبي.

٨- عبدالحميد دبيبة متزوج وأب لستة أبناء

٩- شغل في عهد القذافي عدة مسئوليات مهمة، وكان ضمن دائرة المقربين من الرئيس الراحل، حيث كان أحد المستفيدين من الفورة الصناعية والاقتصادية التي شهدتها ثالث أكبر مدن ليبيا.

١٠- بنى الدبيبة ثروته من مجال البناء ليصبح أحد أنجح رجال أعمال مصراتة إلى جانب ابن عمه على دبيبة، وفتحت تحقيقات بحقهما في ليبيا ودول أخرى بتهمة الاختلاس.

١١- أشرف على عدد من أعمال البنى التحتية في ليبيا كالمطارات والملاعب وخطوط تمديد المياه.

١٢- ترأس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية وفي عام 2011، حاول الدبيبة دخول الساحة السياسية وأسس حركة ليبيا المستقبل.

١٣- شدد على ضرورة المصالحة الوطنية واشتراك الجميع في بناء ليبيا الجديدة من دون أي إقصاء.

١٤- عهد بالعمل على إعادة المستثمرين الأجانب الذين هجروا ليبيا إثر تردي الوضع الأمني فيها.

١٥- تعهد بخلق وظائف للشباب لا تكون بالضرورة في الجيش والشرطة، فضلًا عن تقليص الفوارق بين مرتبات الموظفين.

