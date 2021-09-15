التحفظ على كميات من البلاستيك المجروش داخل مصنع بدون ترخيص في الإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، التحفظ على كميات من البلاستيك المجروش المحظور استخدامه في التصنيع داخل مصنع بدون ترخيص مما يشكل خطر علي صحة المواطنين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.



تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث قسم شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مصنع بلاستيك بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الدخيلة، لاستخدام مجروش البلاستيك الزبالي في تصنيع أدوات المائدة مما يمثل خطر علي حياة المواطنين.



تم مداهمة المصنع وألقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 65 شيكارة بلاستيك مجروش بدون بيانات، و35 شيكارة لدائن بلاستيكية وزن الشيكارة 40 كجم بدون المستندات الدالة على مشروعية حيازتها، و50 شيكارة سيدبك خام بلاستيك وزن الشيكارة 25 كجم بدون المستندات الدالة على مشروعية حيازتها، و500 استيكر يوضع على المنتج النهائى لبوردة التقطيع الخاصة بأدوات المائدة، و250 بوردة تقطيع مادة منتج نهائى ومعد للبيع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.