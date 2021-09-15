الأربعاء 15 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ميقاتى وتكتل لبنان يتفقان على التعاون البناء ومساعدة الحكومة

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي

اتفق رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي و"تكتل لبنان القوي" على التعاون البناء بين التكتل والحكومة في المجلس النيابي بما يسهل إقرار القوانين الإصلاحية ومساعدة الحكومة بدعمها على تنفيذ البرامج والإجراءات الإنقاذية أو بمعارضتها في حال عدم الالتزام بذلك.

جاء ذلك خلال استقبال ميقاتي وفدا من "تكتل لبنان القوي" برئاسة رئيس الكتلة النائب جبران باسيل في منزله في بيروت، وذلك بحضور النواب سيزار أبي خليل وأدي معلوف وسليم عون وأسعد درغام ونقولا صحناوي وفريد البستاني وروجيه عازار.

وخلال اللقاء، أشاد "تكتل لبنان القوي" بموقف ميقاتي من ناحية احترام الأصول الميثاقية والدستورية في عملية تأليف الحكومة بالاتفاق والشراكة مع رئيس الجمهورية، كما عرض الوفد مطالب التكتل والمتعلقة بالبيان الوزاري.

وأكد التكتل أن اللقاء شهد حوارا إيجابيا وبناء حول برنامج عمل الحكومة وخطتها الإصلاحية لوقف الانهيار والنهوض بالوضع الاقتصادي والمالي وحول ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وعلى حق المغتربين بالإقتراع.

وأضاف أنه سيجتمع لاحقا، وبعد إقرار الحكومة للبيان الوزاري بصيغته النهائية لاتخاذ الموقف النهائي من عملية إعطاء الثقة أو حجبها.

وفي سياق متصل، تسلم الجيش اللبناني هدية مقدمة من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) تتضمن عددًا من الآليات والمعدات وذلك في مقر قيادة قوة الأمم المتحدة في لبنان بالناقورة بالجنوب اللبناني.

كان قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون قد التقى قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، اللواء ستيفانو دل كول أمس الأول بمقر قيادة الجيش اللبناني في اليرزة، حيث بحثا الأوضاع العامة في البلاد.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي قرر في نهاية أغسطس الماضي التمديد لـ(اليونيفيل) لسنة إضافية بالجنوب اللبناني من دون تعديل في المهام، مع إضافة مهمة لليونيفيل تتمثل في تقديم الدعم الدولي للجيش اللبناني عن طريق مساعدات إضافية وعاجلة بما في ذلك الحاجات اللوجستية، وأعمال الصيانة اليومية.

رئيس الوزراء اللبناني رئيس الكتلة النائب جبران باسيل عون لبنان بيروت

رئيس التحرير

وائل لطفي

إصلاح خطاب الإصلاح

الأكثر قراءة

مفاجأة جديدة.. جثث ضحايا «سفاح قنا» منذ 120 يومًا داخل منزله

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 على بوابة الحكومة المصرية

استعد الآن.. آخر أخبار الطيران السعودي الدولي| موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

الشرطة تنقذ الضحية الرابعة من الموت داخل منزل «سفاح قنا»

عفاف راضى تروى لـ«الدستور» كواليس العودة من 11 عامًا من الغياب

مصدر بالتعليم يكشف تفاصيل تصحيح امتحانات الدور الثانى بالثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

الجهد الاستراتيجي التركي فى طبعة ثلاثية الأبعاد

محمد مرعي

الإصلاح الدينى

أسماء محفوظ

هل ضرب الأطفال ليه فوائد؟

مدحت بشاى

يحدث فى دولة المواطنة الجديدة

ماجد حبته

توابع كنس الإخوان

وائل لطفي

الطلاق الشفهى

حسين دعسة

ماذا بعد لقاء الملك عبدالله الثاني مع الأمين العام للأمم المتحدة..؟

د هند جاد

فتش عن الثعابين وصادق الأسماك

صور

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

محطة تل أبيب

المزيد

«خطة الضغط».. إسرائيل تكشف عن هدفها فى غزة

تفاصيل ما حدث مع الأسير محمد العارضة بعد إعادة اعتقاله

الجمعة.. بلينكن يعقد اجتماعا مع إسرائيل وثلاث دول عربية