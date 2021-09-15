ميقاتى وتكتل لبنان يتفقان على التعاون البناء ومساعدة الحكومة

اتفق رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي و"تكتل لبنان القوي" على التعاون البناء بين التكتل والحكومة في المجلس النيابي بما يسهل إقرار القوانين الإصلاحية ومساعدة الحكومة بدعمها على تنفيذ البرامج والإجراءات الإنقاذية أو بمعارضتها في حال عدم الالتزام بذلك.

جاء ذلك خلال استقبال ميقاتي وفدا من "تكتل لبنان القوي" برئاسة رئيس الكتلة النائب جبران باسيل في منزله في بيروت، وذلك بحضور النواب سيزار أبي خليل وأدي معلوف وسليم عون وأسعد درغام ونقولا صحناوي وفريد البستاني وروجيه عازار.

وخلال اللقاء، أشاد "تكتل لبنان القوي" بموقف ميقاتي من ناحية احترام الأصول الميثاقية والدستورية في عملية تأليف الحكومة بالاتفاق والشراكة مع رئيس الجمهورية، كما عرض الوفد مطالب التكتل والمتعلقة بالبيان الوزاري.

وأكد التكتل أن اللقاء شهد حوارا إيجابيا وبناء حول برنامج عمل الحكومة وخطتها الإصلاحية لوقف الانهيار والنهوض بالوضع الاقتصادي والمالي وحول ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وعلى حق المغتربين بالإقتراع.

وأضاف أنه سيجتمع لاحقا، وبعد إقرار الحكومة للبيان الوزاري بصيغته النهائية لاتخاذ الموقف النهائي من عملية إعطاء الثقة أو حجبها.

وفي سياق متصل، تسلم الجيش اللبناني هدية مقدمة من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) تتضمن عددًا من الآليات والمعدات وذلك في مقر قيادة قوة الأمم المتحدة في لبنان بالناقورة بالجنوب اللبناني.

كان قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون قد التقى قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، اللواء ستيفانو دل كول أمس الأول بمقر قيادة الجيش اللبناني في اليرزة، حيث بحثا الأوضاع العامة في البلاد.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي قرر في نهاية أغسطس الماضي التمديد لـ(اليونيفيل) لسنة إضافية بالجنوب اللبناني من دون تعديل في المهام، مع إضافة مهمة لليونيفيل تتمثل في تقديم الدعم الدولي للجيش اللبناني عن طريق مساعدات إضافية وعاجلة بما في ذلك الحاجات اللوجستية، وأعمال الصيانة اليومية.