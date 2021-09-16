الخميس 16 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

زيادة مخصصات البحث العلمى.. توصيات الشيوخ فى مجال التعليم بخطة التنمية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تبنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الحالى 2021-2022، الارتقاء بالخدمات التعليمية، وذلك من خلال إتاحة الخدمة التعليمية لأكثر من 23 مليون طالب على مستوى الجمهورية، لذلك وجه مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق عددا من التوصيات المهمة التى تضمنها تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الحالى 2021-2022، فى مجال التعليم والبحث العلمى.

 

 

توصيات في مجال التعليم والبحث العلمي

 

1- توصي اللجنة بأهمية التوسع في إنشاء مدارس للتعليم بالنظام الياباني في مختلف المحافظات، وكذلك التوسع في مدارس التعليم الفني وتحويلها إلى مدارس تكنولوجية.

 

2- زيادة مخصصات البحث العلمي وربط المخرجات والمبتكرات البحثية بسوق العمل ومتطلبات نشاط قطاع الأعمال فيما يتعلق بميزانية البحث العلمي، مع ضرورة الأستخدام الأمثل للمنح والقروض الموجهة إلى مشروعات البحث العلمي.

 

مستهدفات خطة التنمية فى قطاع التعليم 

 

ورصدت الخطة لقطاع التعليم والبحث العلمى  استثمارات عامة تربو على 56 مليار جنيه، على ثلاثة محاوِر أساسية يتمثل المحور الأول منها في إتاحة وتحقيق فرص تعليمية متكافئة للجميع دون تمييز.

والمحور الثاني هو تحقيق الجودة الشاملة للنظام التعليمي.

ويمثل المحور الثالث: تحسين تنافسية نُظُم ومخرجات التعليم .

وتبنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الارتقاء بالخدمات التعليمية وذلك من خلال إتاحة الخدمة التعليمية لأكثر من 23 مليون طالب على مستوى الجمهورية .

وقد أشارت الخطة تفصيلاً إلى إنشاء عدد من المدارس المتميزة والمدارس الفنية التكنولوجية والجامعات المتطورة.

1- التوسع فى إنشاء المدارس والجامعات التكنولوجية

2- زيادة المكون الرقمى فى المناهج الدراسية

3- التطوير التقنى لنظم وبرامج التعليم

4- التوسع فى نظم التعليم والتعلم عن بعد

5- تنمية المواهب والابتكارات العلمية

6- زيادة مخصصات البحث العلمى وربط المخرجات والمبتكرات البحثية بسوق العمل ومتطلبات نشاط قطاع الأعمال

 

خطة التنمية الارتقاء بالخدمات التعليمية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق نشاء مدارس البحث العلمي الجودة الشاملة للنظام التعليمي استثمارات عامة

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