الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الإعلام اللبنانى: الروح الإيجابية تسود جميع الاجتماعات بين الوزراء

جورج قرداحي
جورج قرداحي

نفى جورج قرداحي وزير الإعلام اللبناني، اليوم الأربعاء، ما تردد حول وجود خلافات بين الوزراء حول مسودة البيان الوزراي التي تم الانتهاء منها لمناقشتها غدا الخميس، في اجتماع للحكومة بكامل أعضائها في قصر الرئاسة ببعبدا لإقرار البيان بصيغته النهائية.

وأكد قرداحي، في تصريحات له بمقر رئاسة الوزراء اللبنانية (السراي الحكومي)، أن هناك تفاهم بين جميع الوزراء، مشددا على أن الروح الإيجابية تسود جميع الاجتماعات التي تعقدها هذه حكومة.

وأوضح أن هناك عزما على معالجة كل مشاكل بيروت بأقصى سرعة، والأولوية لتأمين الكهرباء للناس والمازوت والبنزين، مشيرا إلى أن البيان الوزاري يمكن الاطلاع عليه بعد إقراره في مجلس الوزراء غدا، مشددا على أن لبنان لم يعد يحتمل تأخير.

وفي سياق متصل، تسلم الجيش اللبناني هدية مقدمة من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل تضمن عددًا من الآليات والمعدات في مقر قيادة قوة الأمم المتحدة في لبنان بالناقورة بالجنوب اللبناني.

كان قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون قد التقى قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل”، أو للواء ستيفانو دل كول أول أمس بمقر قيادة الجيش اللبناني في اليرزة، حيث بحثا الأوضاع العامة في البلاد.

جورج قرداحي قصر الرئاسة وزير الاعلام اللبنانى رئاسة الوزراء اللبنانية لبنان

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