الخميس 23 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

خبيرة تجميل هبة مجدي تكشف عن وصفة مهمة للسيدات لتنعيم البشرة

هبة مجدي خبيرة التجميل
هبة مجدي خبيرة التجميل

كشفت هبة مجدي، خبيرة التجميل المصرية عن الأدوات المغربية، التي يمكن ان يستخدمها النساء، في التجميل، مؤكدة انها تعالج العديد من مشاكل البشرة.
وأضافت هبة مجدي، أنه يمكن ان يتم استخدام الحمام المغربي، في المنزل بالماء الدافئ، والذي يساهم في تنعيم البشرة.
وتابعت هبة مجدي، أنه أيضا يجب أن يتم استخدام «الصابون المغربي»، مؤكدا أن هناك فتيات يقمن باستخدامه قبل الزفاف، والذي يضيف جمالا ونعومة إلي بشرتهن.
ولفتت إلى أن الميزة الأساسية للحمام المغربي تتجلى في البخار ، والحرارة المرتفعة نسبيا عكس الدوش العادي ثم في تخليصه الجسم من الخلايا الميتة التي تسبب الخشونة البثور و عدم توحد اللون والحبوب .
أكدت خبيرة التجميل، على أنه قبل الذهاب إلى الحمام عليك بتحضير سلتك من وضع الزيوت على الشعر أو الحناء وابدئي بغسل الشعر بالشامبو لترطيب الجسم بالماء الساخن وبعد الانتهاء من غسل الشعر قومي بوضع الغسول المغربي على الجسم بالكامل بالمقادير الآتية الصابون البلدي مقدار نصف كأس + كأس حناء+ عصير حامضة +قليل من الماء وابقي بها 10 دقائق .
بعد ذلك يشطف الجسد جيدا وترطب الليفة الخشنة وإبدائي بفرك الجسد بالكامل مع الاهتمام بالظهر والأرداف مع حك القدم بالحجر جيدا مع وضع القليل من الغسول وماء الوجه على الجسم عند فركه ويشطف ويجفف ويدهن بمرطب .
 

هبة مجدي خبيرة التجميل المصرية الأدوات المغربية مشاكل البشرة استخدام الحمام المغربي الصابون المغربي الميزة الأساسية للحمام المغربي

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