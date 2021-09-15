المكسيك تسجل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بكوفيد ووفاة 1046 شخصا

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، تسجيل 12 ألفا و929 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 3 ملايين و528 ألفا و972 إصابة.

كما سجلت وزارة الصحة المكسيكية- وفق ما نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، 1046 وفاة خلال نفس الفترة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 269 ألفا و15 وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد المتعافين في البلاد بلغ مليونين و876 ألفا و139 متعافيا منذ بدء الجائحة.