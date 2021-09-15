الوزراء الجزائرى: عام 2021 شهد نموًا اقتصاديًا بفضل الإجراءات الحكومية المتخذة

أكد رئيس الوزراء ووزير المالية الجزائري أيمن بن عبدالرحمن أن اقتصاد بلاده شهد نموًا في العام الجاري بعد الانخفاض الذي شهده العام المنصرم.



جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء ووزير المالية الجزائري، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع فريق من صندوق النقد الدولي بقيادة رئيس قسم الشرق الأوسط و آسيا الوسطى في الصندوق جنيفياف فارديي حول آثار وباء كورونا على الاقتصاد وذلك حسبما أفاد بيان لوزارة المالية.



وأضاف أن الاقتصاد الجزائري تصدى لأزمة فيروس "كورونا بفضل الإجراءات الحكومية المتخذة للحد من آثار انتشار الوباء لاسيما تلك المتعلقة بالمحافظة على النشاط الاقتصادي وترشيد النفقات العمومية ووضع أطر للتجارة الخارجية.



وفي هذا الصدد، أشاد رئيس الوزراء الجزائري بالجهود المتواصلة التي تبذلها بلاده في إطار مسار طموح من الإصلاحات والتحديث يشمل مختلف المجالات على غرار الإصلاحات الضريبية والميزانية و البنكية، وكذلك إعادة تنشيط سوق رؤوس الأموال.



كما اطلع فريق صندوق النقد الدولي على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجزائرية والتي سمحت بالتخفيف من آثار وباء كورونا، و قدموا في هذا الصدد محاور "حول وسائل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي و ترقية إدماج السوق غير الرسمية".



كما جدد فريق صندوق النقد الدولي التأكيد على رغبته في مواصلة "مرافقة الجزائر في جهودها الإصلاحية في مختلف مجالات السياسات الاقتصادية وذلك عبر المساعدة التقنية".

و علي صعيد أخر ، أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، تسجيل 227 إصابة جديدة و18 وفاة بفيروس كورونا المستجد، و192 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 200 ألف و528 حالة، والوفيات إلى 5 آلاف و614 حالة، والشفاء إلى 137 ألفا و52 حالة.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك..

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.