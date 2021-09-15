الأربعاء 15 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مواطنو تيجراى بروما يطالبون الحكومة الإيطالية بالتدخل لوقف الإبادة الجماعية

مواطنو تيجراى
مواطنو تيجراى

طالب عدد من الأساتذة المنتمين لعرقية تيجراي والمقيمين في إيطاليا من الحكومة الإيطالية التدخل لحل النزاع في أثيوبيا وتحديدًا في إقليم تيجراي الذي يشهد انتهاكات كبيرة في حقوق الإنسان، حيث طالب مولوجيتا جبريجزيابهر، المحاضر في الإحصاء الحيوية في جامعة كارولينا في شارلستون، من رئيس الوزراء الإيطالي التدخل لوقف الحرب في تيجراي.

وقال الأستاذ الأثيوبي المنتمي لعرقية تيجراي: لم أستطع الاتصال بوالدتي التي تبلغ من العمر الثمانين منذ اندلاع الحرب في تيجراي؛ بسبب انقطاع الاتصالات، مضيفًا: «في تيجراي وتحديدًا منذ نوفمبر هناك حالات إبادة جماعية في المنطقة، حيث أن جبهة تحرير تيجراي ترغب في إجراء انتخابات منفصلة وهو أمر رفضه تمامًا النظام الأثيوبي الحالي»، وفقًا لما نقله موقع بانوراما الإيطالي.

وأضاف: «لقد تلقت الحكومة الحالية في أثيوبية دعمًا كبيرًا من القوات الأريترية وكذلك ميليشيات أمهرة، لقد تم تدمير80% من البني التحتية الزراعية في تيجراي، فضلًا عن عمليات الاغتصاب الجماعي للنساء وهو أمر موثق لدى منظمات حقوق الانسان، فضلًا عن مذبحة أكسوم الشهيرة التي تمت داخل كنيسة سانت ماريا حيث قتل ما لايقل عن 800 مدني».

وأكد أن القوات الحكومية تدمر تيجراي تمامًا في الأبنية والكنائس والأشخاص، إنها حرب إبادة، مناشدًا كلًا من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل فورًا لوقف هذه الحرب.

وناشد المجتمع الدولي بضرورة التحرك لرفع الحصار عن تيجراي، ومن ثم تقديم المساعدات الإنسانية، وإعادة فتح البنوك والاتصالات، مطالبًا إيطاليا على وجه التحديد بضرورة التحرك؛ لأن ما يحدث في أثيوبيا إبادة جماعية.

و في تيجراي، يحتاج أكثر من خمسة ملايين مواطن إلى مساعدات غذائية  وهو ما يمثل 90 في المائة من السكان، حيث  لم تسمح السلطات الإثيوبية لقوافل الحبوب بالسفر إلى تيجراي إلا بشكل مقتصد.

ويوم الإثنين، ناقش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف الأزمة، حيث قالت السفيرة البريطانية ريتا فرينش: «إذا لم يتحسن الوضع، فستكون إثيوبيا مسرحًا لواحدة من أسوأ المآسي الإنسانية هذا القرن».

أزمة تيجراي إقليم تيجراي الإثيوبي إقليم تيجراي المعارض الأوضاع الانسانية في أقليم تيجراي الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى

رئيس التحرير

وائل لطفي

إصلاح خطاب الإصلاح

الأكثر قراءة

«فايزر»: بيانات لقاحات الأطفال ضد كورونا جاهزة بحلول أواخر أكتوبر

عشاء رومانسى يجمع أصالة بزوجها (صورة)

إيران.. ضبط عصابة تخطف المهاجرين غير الشرعيين وتطلب فدية من ذويهم

الآن رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2021

وزير الصحة الأسبق: هذه أهم مبادرة صحية فى مصر على الإطلاق

وزيرة التخطيط: تقرير التنمية البشرية 2021 اعتمد على باحثين مستقلين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ثروت الخرباوي

استراتيجية حقوق الإنسان بين الحقوق والعقوق

ماجد حبته

تحالف الإرهاب والجريمة المنظمة

حسين دعسة

الانقسام الإفريقي بشأن فلسطين: لعبة الفوز بالوردة

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

بين عيد الفلاح.. وعيد النيروز

محمود خليل

المصريون فى القرن الـ19: الأكل «بالإيد».. والقهوة «محرمة»

ماجد حبته

الاقتصاد مقابل الأمن؟!

القس. رفعت فكرى

الرئيس وحرية الاعتقاد

حسين دعسة

اختراق روسى لوسائل الإعلام الأوروبى من أجل «التضليل»

صور

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

محطة تل أبيب

المزيد

«كيف هُزمنا؟».. إسرائيل تكشف كواليس جديدة عن حرب أكتوبر (فيديو وصور)

سفير البحرين لدى إسرائيل يقدم أوراق اعتماده (صور)

إسرائيل: أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا