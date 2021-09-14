الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تفاصيل حفل وائل الفشني في ساقية الصاوي السبت المقبل

الفشني
الفشني

تستعد ساقية عبد المنعم الصاوى مجدداً لاستقبال صاحب الصوت العذب الفريد من نوعه وائل الفشنى مساء السبت 25 سبتمبر بمسرح قاعة الحكمة فى الثامنة مساءً، وطرحت إدارة ساقية الصاوي تذاكر الحفل عبر موقعها الإلكتروني، كما أن التذاكر متوفرة في مقر الساقية بالزمالك. 

ويقدم الفشني خلال حفله بالساقية مجموعة من الأعمال الغنائية منها ما تدمعيش يامايا، واحة الغروب، مملكة الغجر، تتر بداية مسلسل طايع، ماشي وشايل فوق كتافي حمل، الهروب، عيني آه، يا مدعي الكبر، أدعوك، فاح المسك، أنا جايلك، يا عاشقًا، وأنا لو شكيت اللى بيا وغيرها.

يشار إلى أن المطرب وائل الفشني قدم مؤخراً حفل غنائي ضخم ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء الـ29، على مسرح المحكى حقق الحفل نجاح جماهيري كير وقدمه بمشاركة المطربة السورية لينا شماميان.

وائل الفشنى هو حفيد الشيخ "طه الفشنى"يرحمه الله وقد تربى على صوته وفى منزله منذ أن كان صغيراً، درس وائل فى إيطاليا حيث بدأ الغناء منذ 20 عاماُ، قدمه الفنان على الحجار كثيراً فى حفلاته بسبب إعجابه الشديد بصوته المميز القوى.

ودائماً ما يشير وائل إلى أهمية هذا الدعم الذى أثر فى مشواره الفنى. تعاون وائل أيضاً مع الفنان فتحى سلامة وقدما عدداً من الأعمال الناجحة. بدأ المشوار الفعلي لوائل بعد أن عرض عليه غناء تتر مسلسل واحة الغروب والذي حقق نجاحاً كبيراً فاق كل التوقعات، وقد أثنى الجميع على طريقة أداء وائل المميزة والمختلفة وقد حققت أعماله نجاحا كبيرا.

مهرجان قلعة مملكة الغجر على مسرح مسلسل واحة الغروب لينا شماميان قلعة صلاح الدين المطربة السورية مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء فعاليات مهرجان

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