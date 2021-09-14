برلماني: إطلاق تقرير التنمية البشرية فى مصر شهادة دولية بنجاحنا

قال النائب أشرف رشاد عثمان عضو مجلس النواب، إن الكثيرين كانوا يتوقعون بعد الأحداث في ثورة 30 يونيو 2013 أن الدولة المصرية، سوف تركز كل جهودها لاستئصال الإرهاب والحرب بلا هوادة عليه، لأنه يُهدد استقرار الوطن والأمن فيه، وأن ذلك قد يلغي أو يؤجل كافة مشاريع التنمية، لكن ما حدث كان العكس تماما.

وأكد عثمان في بيان له اليوم، أن الدولة سلكت طريق المواجهة الشاملة مع الإرهاب بفتح أبواب عدة عملاقة للتنمية والنهضة في شتى ربوع البلد، وكانت أكبر ضربة للإرهاب أن الوطن استطاع ولا يزال إنجاز مشاريع ضخمة ترد على أصحابه وأهله وعلى المشككين وعلى الناقمين والرافضين لكل ما تم في الوطن من إصلاح.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى ما قاله الرئيس السيسي عن تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية، بأنها شهادة تتسم بشفافية ومصداقية أكبر لأنها شهادة من متخصصين ومسئولين دوليين لديهم الحنكة والخبرة.

وأضاف نائب الإسكندرية أن التقرير أنصف مصر وثمن كافة جهود التنمية بها والتصدي للعشوائيات والمناطق الخطرة، وتمكين المرأة والعمل بشكل دؤوب لتوفير فرص العمل، وحشد كافة قوى الدولة مع البناء والعمل من خلال فلسفة شاملة.

وأوضح أن ذلك التقرير يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والانجازات خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال خلال كلمته اليوم " تقرير التنمية البشرية فى مصر 2021 شهادة للشعب المصري وأهنئ المعنيين به".

شدد الرئيس السيسي قائلًا: ليس لدينا معسكرات للاجئين فى مصر بل لدينا مواطنون ونقدم لهم ما نستطيع من خدمات لحوالى ٥ أو ٦ ملايين لاجئ، مشيرًا إلى أن هذا العدد بحجم دولتين أو ثلاث لها ميزانيتها وإنفاقها.