محافظ المنوفية : التنسيق لفتح منافذ جديدة لتلقي اللقاح بمراكز الشباب بنطاق المحافظة

وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية وكيل وزارة الصحة، اليوم، بتشكيل لجنة لمعاينة مراكز الشباب المشاركة في تلقي اللقاح بنطاق المحافظة للوقوف على مدى جاهزيتها ومطابقتها وإعداد تقرير مفصل تمهيداً للبدء التجريبي بها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في مراكز اللقاح لتطعيم جميع الفئات المستهدفة.

جاء ذلك خلال اجتماعه باللجنة العليا لإدارة كورونا بحضور نائبه الأستاذ محمد موسي واللواء علاء رشاد السكرتير العام، ووكيل وزارة الشباب والرياضة، ووكيل المديرية لشئون الشباب ، ومنسق عام حياة كريمة بالمحافظة.

في بداية الاجتماع أكد المحافظ حرصه على أهمية التوسع في توفير منافذ لتلقي المواطنين للقاح فيروس كورونا للوصول لأكبر قدر من المستهدفين، مشيراً إلي أن القيادة السياسية تولى إهتماماً كبيراً لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لكافة فئات المجتمع حفاظا على الصحة العامة وحمايتهم من الإصابة بالفيروس.

وخلال الاجتماع استعرض وكيل وزارة الشباب والرياضة جهود المديرية في تجهيز مراكز الشباب المشاركة في تلقي المواطنين للقاح، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا برئاسته لتذليل العقبات أمام المواطنين وتوفير الدعم اللازم للمراكز بالتنسيق مع مديرية الصحة، فضلاً عن وجود فرق عمل مساعدة تتضمن (تنظيم، أمن، ربط إلكتروني، مشرفين، مطوعين)، وكذا تدعيم المراكز بأجهزة الحاسب الآلي مزودة بخدمة الإنترنت وثلاجات لحفظ الطُعوم وإستراحات لكبار السن وغيرها من كافة التجهيزات اللازمة.

هذا ووجه محافظ المنوفية وكيل وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق الكامل مع مؤسسة حياة كريمة لإمكانية تدعيم المراكز بأطقم الإشراف والأفراد المتطوعين للمشاركة في أعمال التنظيم والتأمين لتسهيل تلقى المواطنين للقاح لخروج المحافظة بالشكل اللائق بها.

فيما أكد وكيل وزارة الصحة على أن كافة مراكز اللقاح بنطاق المحافظة تعمل بشكل يومي ومنتظم لاستقبال المواطنين وهناك متابعة بصفة دورية للاطمئنان على انتظام سير العمل بالمراكز، فضلاً عن استمرار التواصل مع وزارة الصحة لزيادة منافذ تلقى اللقاح وتوفير الطعوم اللازمة.