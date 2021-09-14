الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تزامنًا مع انطلاق حفله.. معلومات عن المهرجان العالمي ميت جالا

ميت غالا
ميت غالا

تزامنًا مع انطلاق حفل ميت جالا المخصص لجمع التبرعات لصالح معهد آنا وينتور للأزياء في متحف المتروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك، ترصد “الدستور” في السطور التالية أبرز المعلومات عن مهرجان ميت جالا.

1- تأسس معرض ميت جالا في عام 1948 كوسيلة لجمع الأموال لمعهد الأزياء

2-جرت العادة أن يُقام هذا الحفل الكبير في أول  شهر مايو كل عام

 3-كانت أزمة كورونا هي السبب في إلغاء الحفل حيث لم تسمح الفرصة لمشاهدته العام الماضي.

4-تم تأجيله هذا العام، ليتم تحديد موعد 13 سبتمبر لانطلاق المهرجان، وكالعادة في متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك.

5- سيقدم معهد الأزياء معرضاً من جزأين لعام 2021، تحت اسم "في أمريكا: معجم الموضة" و"في أمريكا: مختارات من الموضة".

6-سيفتتح الجزء الأول من معرض "معجم الموضة" في 18 سبتمبر في مركز آنا وينتور للأزياء، بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس معهد الأزياء، كما سيتم تنظيم المعرض ليشبه المنزل، بجدران وغرف متقاطعة، بحسب ما يسميه بولتون "مفردات جديدة أكثر صلة بموضوع الهوية الأمريكية وأكثر انعكاساً للأوقات التي نعيش فيها".

7- عن الجزء الثاني من المعرض "مختارات من الموضة"، فسوف يتم افتتاحه في 5 مايو 2022، في الجناح الأمريكي بالمتحف، حيث سيعمل بولتون وفريق تنظيم المعارض في المتحف مع مخرجي الأفلام الأمريكيين لإنشاء مشاهد سينمائية داخل كل غرفة، لخلق تصور تاريخي مختلف للأزياء الأمريكية .

غالا ميت مهرجان نيويورك معهد للأزياء

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وائل لطفي

إصلاح خطاب الإصلاح

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