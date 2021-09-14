وزير لبنانى يبكى أثناء تسليم مهامه (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لوزير الاقتصاد اللبناني السابق راوول نعمة، وهو ينهار بالبكاء، خلال لقاء صحفي، وكان يتحدث بمناسبة تسليم الوزير الجديد أمين سلام مهامه.

ولم يتمالك نعمة نفسه عند حديثه عن العمال الذين سقطوا ​ضحايا​ في ​انفجار مرفأ بيروت​ العام الماضي، بدأ الوزير السابق راوول نعمة بالبكاء وتوقف عن الكلام، ما دفع خليفته، الوزير الجديد، أمين سلام، إلى التفاعل مع هذا المشهد، فأخرج منديلا ورقيا وأعطاه إياه، وسط مؤتمر صحفي بحضور وسائل الإعلام وبعض المسئولين.

وجاءت معظم التعليقات سلبية، حيث قال بعضهم إنه ينافس رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في البكاء.

وعقدت الحكومة اللبنانية الجديدة التي أبصرت النور قبل يومين برئاسة نجيب ميقاتي بعد سنة و3 أشهر من المماطلة، الإثنين، أول اجتماعاتها لتشكيل لجنة إعداد البيان الوزاري، فيما يبدأ الوزراء التسليم والتسلم.

ورغم أن معظم وزراء تلك الحكومة لا ينتمون إلى أي تيار سياسي بشكل علني ورسمي، غير أن تسميتهم جاءت من رؤساء أحزاب وقادة سياسيين بارزين، وهو ما تُرجم "بالمعارك" السياسية على الحصص والحقائب وكان سبباً رئيسياً في تأخير ولادة الحكومة، ما جعل ظاهرها وزراء من أصحاب الاختصاص أما باطنها فسياسي يعكس خريطة توزّع القوى السياسية الحاكمة في البلاد.

وانعقدت أولى جلسات الحكومة اللبنانية الجديدة في قصر الرئاسة ببعبدا، أمس الإثنين، وهي المرة الأولى التي تجتمع فيها الحكومة بكامل تشكيلتها بعد فراغ حكومي استمر 13 شهرا.

وسيشكل مجلس الوزراء لجنة لإعداد بيانها المقرر طرحه على مجلس النواب لنيل الثقة في أقرب وقت ممكن، بينما تسعى الحكومة لمواجهة الانهيار الاقتصادي الحاد الذي تواجهه البلاد.

كانت قد عقدت الجلسة برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي وبحضور رئيس الجمهورية ميشال عون، حسبما افادت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.