الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مؤلف تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر: إشادة واسعة بالمبادرات الصحية

الدكتور خالد زكريا
الدكتور خالد زكريا

أكد الدكتور خالد زكريا، أمين المؤلف الرئيسي لتقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021 أن التقرير أشاد بالمبادرات الصحية الرئاسية، ومجهود الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن التقرير أوضح أن هذه المبادرات جاء للتعامل مع القضايا الرئيسية في قطاع الصحة.

وقال زكريا -خلال جلسة نقاشية حول تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية- إن هناك تحسنًا في القطاع الصحي من حيث الأداء العام للنظام، موضحًا أن هناك مؤشرين رئيسيين يدلان على تحسن القطاع الصحي، وهما متوسط العمر المتوقع منذ الولادة، ويظهر في زيادة المؤشر على مستوى الذكور والإناث، وانخفاض وفيات الأطفال دون سن الخامسة ما يعكس الإطار العام والنظام الأساسي للصحة.

وأضاف أن التقرير رصد المبادرات الصحية للحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن التقرير أوضح أن هذه المبادرات جاء للتعامل مع القضايا الرئيسية في قطاع الصحة، مؤكدًا أهمية المبادرات الصحية الحكومية للتعامل بشكل سريع مع القضايا الهيكلية التي يعاني منها قطاع الصحة ومنها مبادرة (فيروس سي) باعتبارها من القضايا المهمة التي أدت إلى ارتفاع نسب الشفاء وتناقص معدلات المرض.

وأشاد الدكتور خالد زكريا بالمبادرة الرئاسية مثل "100 مليون صحة" للكشف عن الأمراض غير السارية لدعم صحة المرأة المصرية، مضيفًا أن المبادرات الصحية الرئاسية أسهمت في التعامل مع القضايا المُلحة على القطاع الصحي، مؤكدًا أن القطاع الصحي سيتحسن في ظل تطبيق قانون التأمين الصحي ووجود مظلة شاملة.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، فاعلية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر، للعام الحالي 2021، وذلك بحسب ما صرح به المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.

وأشار متحدث الرئاسة، في بيان، إلى أن تقرير التنمية البشرية يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والإنجازات خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يُدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.
 

أمين المؤلف الرئيسي لتقرير الأمم المتحدة مصر تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021 السيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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