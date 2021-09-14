ضبط 100 ألف عبوة دوائية ومستلزمات طبية فى مدينة السادات

شنت لجنة من التفتيش الصيدلي بالمديرية برئاسة الدكتورة إيمان حمدي رئيس قسم التفتيش الصيدلي العام، والدكتور أحمد حمادة، والدكتور عبد المعطي أبواليزيد، ومفتشي الصيدلة بالسادات الدكتور مصطفى محمود والدكتورة أمل مبروك، بالاشتراك مع مديرية التموين بالمنوفية، حملة للتفتيش على ١٧ صيدلية عامة بنطاق مدينة السادات.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مكان غير مرخص تابع لصيدلية كبرى بالسادات و به عدد كبير من الأدوية المهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها بسوق الدواء المصري وكذلك أدوية جدول مخدرات و وبعض المستلزمات الطبية بواقع عدد 100 ألف عبوة دوائية ومستلزمات طبية بقيمة تقديرية بلغت مليون جنيه تقريبًا، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، وتحرير محضر شرطه بالوقائع التي تم ضبطها بهذا المكان غير المرخص.





من جهته أكد وكيل الوزارة دكتور فيصل محمود جودة على استمرار الحملات المكثفة لجميع الإدارات الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكدًا عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر لمدير عام إدارة الصيدلة، ومدير إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية، وجميع مفتشي الحملة والمشاركين في هذا العمل، علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة المنوفية.

كان ذلك في إطار وضمن خطة وزارة الصحة والسكان، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، وتعليمات الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وإشراف الدكتور ناصر أبوحسين مدير عام الصيدلة، والدكتور هاني شمس الدين مدير التفتيش الصيدلي بالمديرية، بتكثيف الحملات على المنشآت الدوائية، لضبط سوق الدواء وإحكام الرقابة على الصيدليات، وتوفير منتج طبي آمن للمواطنين.