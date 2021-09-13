الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السودان يؤكد رفضه لأية وصاية ويُفند تقريرا لأمين الأمم المتحدة

البرهان
البرهان

أكد مجلس الأمن والدفاع السوداني، رفضه لأية وصاية على السودان فى قضاياه الوطنية، مؤكدا أن السلام أصبح واقعا معاشا، وأن الدولة ماضية فى إحداث التغيير وتحقيق شعارات الثورة، وتعظيم المصالح الوطنية والأهداف السامية للثورة.

وترأس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان جلسة طارئة لمجلس الأمن والدفاع السوداني، مساء اليوم الاثنين، تناولت قضايا ملحة ومهمة تتعلق بالأمن والسلم الدوليين.
وقال وزير الدفاع السوداني الفريق ركن يسن ابراهيم يسن، فى تصريح صحفي عقب الجلسة، إن المجلس استمع إلى تفنيدات وزارة الخارجية حول ماورد بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة رقم (٦٩٦) بتاريخ ٣١ يوليو ٢٠٢١، والخاص بالقرار ١٥٩١ الصادر فى العام ٢٠٠٥.
وأشار إلى أن المجلس تحفظ على المؤشرات المرجعية المتعلقة بالحوكمة السياسية والاقتصادية والترتيبات الأمنية وخطة العمل الوطنية لحماية المدنيين إلى جانب العدالة الانتقالية، معتبرا أن الواقع يؤكد التقدم المحرز فى هذه الموضوعات، وأن القرار رقم (١٥٩١) الصادر فى العام ٢٠٠٥ انتفت ظروفه وأسبابه.
وأضاف وزير الدفاع أن الجلسة الطارئة ناقشت الإعتداءات المتكررة على مقرات وممتلكات بعثة الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة في دارفور "يوناميد"، ووجه الجهات الأمنية بوضع خطة متكاملة لتأمين وحماية المدنيين وصون مصالحهم.
 وعلي صعيد اخر .. أشاد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك بالعلاقات المتميزة مع المملكة العربية السعودية، معربا عن شكره لحكومة المملكة العربية السعودية لدعوة السودان؛ للمشاركة في مؤتمر البيئة المقام بالرياض في شهر أكتوبر المقبل.

واستقبل حمدوك، اليوم، وفدا سعوديا يترأسه وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين السودانيين.

واستعرض اللقاء العلاقات المتميزة بين السودان والمملكة العربية السعودية في المجالات كافة خاصة في مجالات الاستثمار والتعاون الإقليمي.

ومن جانبه، أثنى الوفد السعودي خلال اللقاء، على التغيير الذي حدث في السودان، مؤكدا استعداده الكبير للتعاون من أجل خير الشعبين.

وأشار الوفد السعودي إلى أن الزيارة حققت مراميها من حيث الاتفاق على المشاريع المختلفة، خلال ملتقى الاستثمار السوداني السعودي الذي عقد في الخرطوم على مدى يومين.

الخرطوم الامم المتحدة السودان

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

الأكثر قراءة

«الداخلية» تحبط «نصباية» بـ100 مليون جنيه فى 6 أكتوبر

تامر حسنى وزجته بسمة بوسيل يتعاقدان على إطلاق «عطر فرنسى» بتوقيعهما فى عيد الحب

مستشار الرئيس يكشف موعد ذروة موجة كورونا الرابعة

حبس الطبيب مصور فيديو «السجود لكلب» وإهانة ممرض

«أمطار خفيفة».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

إحالة فتاة الفستان بجامعة طنطا للتحقيق.. والمراقبتان: «شهرت بينا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

المصريون فى القرن الـ19: الأكل «بالإيد».. والقهوة «محرمة»

ماجد حبته

الاقتصاد مقابل الأمن؟!

القس. رفعت فكرى

الرئيس وحرية الاعتقاد

حسين دعسة

اختراق روسى لوسائل الإعلام الأوروبى من أجل «التضليل»

يسرى عبيد

شعب الجبارين.. وفضيحة إسرائيل فى «جلبوع»

ماجد حبته

ثم ظهر الظواهرى!

د.أحمد الخميسى

الخيال والحرية

د. منى حلمى

سيد درويش البحر.. أسرار وعنفوان وطزاجة وخلود

صور

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

محطة تل أبيب

المزيد

نصائح إلى نفتالي.. ماذا قالت صحف إسرائيل حول لقاء الرئيس السيسي مع بينيت؟

مصر تلعب دورًا مهمًا.. بينيت يشكر الرئيس السيسى على جهوده من أجل السلام

هآرتس: لقاء الرئيس السيسى «حدث مهم» لرئيس الوزراء الإسرائيلى