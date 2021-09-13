268 إصابة بكورونا فى إستونيا.. و282 فى سلوفينيا

أعلنت وزارة الصحة الإستونية، اليوم الإثنين تسجيل 268 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت صحيفة (إي.أر.أر.) الإستونية عن الوزارة: إن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 147 ألفا و75 إصابة منذ بداية الجائحة، بينما بلغ عدد الوفيات 1313 حالة بعد تسجيل حالة وفاة أمس وحالات التعافي 135 ألفا و430 حالة.

وجرى تطعيم مليون و310 آلاف و615 شخصا على مستوى البلاد بلقاح مضاد لفيروس كورونا، من بينهم 569 ألفا و740 شخصا تلقوا بالفعل جرعتهم الثانية.

وفي سياق آخر متصل بكورونا، سجلت وزارة الصحة في سلوفينيا اليوم 282 إصابة بفيروس كورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 275 ألفا و897 إصابة والوفيات إلى 4470.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك..

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.