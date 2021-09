أبرزها فستان مرضع بالريش.. أزياء حفل 2021 Video Music Awards (صور)

لم يكن أسبوع الموضة في نيويورك هو الحدث الوحيد في المدينة الذي أحدث ضجة بخصوص عالم الأزياء، فقد عادت جوائز MTV's Video Music Awards بكامل قوتها ليلة أمس الأحد في مركز باركليز ببروكلين.

بالإضافة إلى العروض التي لا تُنسى في حفل الجوائز هذا، قدم الحدث تاريخياً بعض لحظات الموضة الرائعة على الإطلاق، وكان للسجادة الحمراء لعام 2022 بعض المتنافسين الأقوياء لإضافتهم إلى القائمة بدءا من استعراض الأزياء الراقية إلى تكريم المصممين، ونعرض لكم فيما يلي بعض من أبرز الأزياء الخاصة بالحفل وفقا لموقع style.

سيارا ترتدي فستان توم فورد

ارتدت سيارا هذا الفستان الشفاف تمامًا ، ومع ذلك بدي مظهرها جميلا باللون الأسود، مع إجراءها فرق شعر جانبي.



أوليفيا رودريجو



توقع مصممون الأزياء أن تقوم أوليفيا رودريجو بتطبيق جمالية البوب بانك على مظهر السجادة الحمراء، لكن كانت المفاجئة السارة إختيارها لهذا الفستان عاري الكتفين، بمظهر بيانكا ستراتفورد في الحفلة الراقصة، مع قرطين رائعين بنفس لون الفستان.



نورماني ظهرت بمجوهرات من Patrycja Pagas و Djula



نظرًا لأن سجادة هذا الحفل عبارة عن سجادة حمراء تجريبية، لكنها فرصة مثالية لتسليط الضوء على المصممة الصاعدة لقد فعلت نورماني الممثلة الصاعدة ذلك تمامًا مرتديًة من Patrycja Pagas، مرتدية زيا أبيضا غريبا عاري البطن.



تيناشي



إرتدت تيناشي زيا مستوحي من بريتني وإكس تينا في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، وبدي مظهرها رائعا بهذه السترة الجلدية مقتبسا من "Case of the Ex" .

بريتمان روك في ثوب مزين بالريش

هذا الفستان المزين بالريش يبدو مألوفًا ،ويذكرنا بالفنانات اللواتي كانا يرتدينه في العقد الأول من VMAs وبدي مناسبا علي الفنانة مع الحذاء الأسود عالي الرقبة.



ميغان فوكس



إرتدت ميغان فوكس فستان عاري مثيرا للجدل وظهرت برفقة شريكها، لكن أشاد المصممون بجمال هذا الفستان.