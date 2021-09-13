الإثنين 13 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أبرزها فستان مرضع بالريش.. أزياء حفل 2021 Video Music Awards (صور)

أزياء حفل 2021 Video
أزياء حفل 2021 Video Music Awards

لم يكن أسبوع الموضة في نيويورك هو الحدث الوحيد في المدينة الذي أحدث ضجة بخصوص عالم الأزياء،  فقد عادت جوائز MTV's Video Music Awards بكامل قوتها ليلة أمس  الأحد في مركز باركليز ببروكلين.
بالإضافة إلى العروض التي لا تُنسى في حفل الجوائز هذا، قدم الحدث تاريخياً بعض لحظات الموضة الرائعة على الإطلاق، وكان للسجادة الحمراء لعام 2022 بعض المتنافسين الأقوياء لإضافتهم إلى القائمة بدءا من استعراض الأزياء الراقية إلى تكريم المصممين، ونعرض لكم فيما يلي بعض من أبرز الأزياء الخاصة بالحفل وفقا لموقع style.
 سيارا ترتدي فستان توم فورد
ارتدت سيارا هذا الفستان الشفاف تمامًا ، ومع ذلك بدي مظهرها جميلا باللون الأسود، مع إجراءها فرق شعر جانبي.


أوليفيا رودريجو


توقع مصممون الأزياء أن تقوم أوليفيا رودريجو بتطبيق جمالية البوب بانك على مظهر السجادة الحمراء، لكن كانت المفاجئة السارة إختيارها لهذا الفستان عاري الكتفين، بمظهر بيانكا ستراتفورد في الحفلة الراقصة، مع قرطين رائعين بنفس لون الفستان.                                                             


نورماني ظهرت بمجوهرات من Patrycja Pagas و Djula


نظرًا لأن سجادة هذا الحفل عبارة عن سجادة حمراء تجريبية، لكنها فرصة مثالية لتسليط الضوء على المصممة الصاعدة لقد فعلت نورماني الممثلة الصاعدة ذلك تمامًا مرتديًة من  Patrycja Pagas، مرتدية زيا أبيضا غريبا عاري البطن.


تيناشي


إرتدت تيناشي زيا مستوحي من بريتني وإكس تينا في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، وبدي  مظهرها رائعا بهذه السترة الجلدية مقتبسا من "Case of the Ex" .

 

بريتمان روك في ثوب مزين بالريش

 

 هذا الفستان المزين بالريش يبدو مألوفًا ،ويذكرنا بالفنانات اللواتي كانا يرتدينه في العقد الأول من  VMAs وبدي مناسبا علي الفنانة مع الحذاء الأسود عالي الرقبة.


ميغان فوكس 


إرتدت ميغان فوكس فستان عاري مثيرا للجدل وظهرت برفقة شريكها، لكن أشاد المصممون بجمال هذا الفستان.

أوليفيا رودريجو أفضل لأزياء حفل MTV Video Music Awards حفل MTV أزياء MTV حفل MTV 2021 تيناشي نورماني بريتمان روك

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

الأكثر قراءة

«أمطار خفيفة».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

السر فى «غدر الأصدقاء».. كشف غموض مقتل «مهندس طلخا»

«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

تجديد حبس طبيب وموظف «اسجد لكلبى» 15 يومًا على ذمة التحقيقات

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 تجارة وصناعة وفندقي وزراعة

إحالة فتاة الفستان بجامعة طنطا للتحقيق.. والمراقبتان: «شهرت بينا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اختراق روسى لوسائل الإعلام الأوروبى من أجل «التضليل»

يسرى عبيد

شعب الجبارين.. وفضيحة إسرائيل فى «جلبوع»

ماجد حبته

ثم ظهر الظواهرى!

د.أحمد الخميسى

الخيال والحرية

د. منى حلمى

سيد درويش البحر.. أسرار وعنفوان وطزاجة وخلود

علي سعدة

شعب متدين بطبعه ..!!

لواء.حمدى البطران

اغتيال الشيخ محمد الذهبي

لواء. محسن الفحام

العنف المجتمعى

صور

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تلعب دورًا مهمًا.. بينيت يشكر الرئيس السيسي على جهوده من أجل السلام

هآرتس: لقاء الرئيس السيسى «حدث مهم» لرئيس الوزراء الإسرائيلى

يديعوت أحرونوت: لقاء الرئيس السيسى وبينيت مهم.. ومصر لها دور مؤثر فى غزة