الإثنين 13 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «تعليم السويس» يترأس اللقاء التعريفى الأول للجنة التنمية المهنية المستدامة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقدت مديرية التربية والتعليم في السويس، اليوم، برئاسة محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، وياسر عمارة وكيل المديرية، اللقاء التعريفي الأول للجنة التنمية المهنية المستدامة.
 

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جانب من اللقاء

وخلال اللقاء، تمت مناقشة عدد من النقاط الأساسية، أهمها التعريف بلجنة التنمية المهنية وأعضائها، وعرض سريع لأهداف ومهام لجنة التنمية المهنية بالمديرية، وتقييم لما تم إنجازه خلال العام الماضي، ووضع خطة عمل للعام الدراسي 2021/2022.

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جانب من اللقاء


كما تم التوجيه لتنفيذ لقاء تعريفي للجنة التنمية المهنية بالإدارات التعليمية برئاسة مدير عام الإدارة لتوضيح دور أعضاء اللجنة في نجاح التدريب القائم على رأس العمل، وتنفيذ تدريب لمدة ثلاثة أيام لمسئولي وحدات التدريب بالمدارس يشمل عدداً من المحاور الأساسية: هي القرارات الوزارية المنظمة لعمل وحدة التدريب، والسلوكيات المهنية لمسئولي وحدات التدريب، ودور لجان التنمية المهنية على مستوى الإدارة والمدرسة، وأخيراً تضمين الأنشطة التدريبية سواء على مستوى المديرية أو الإدارة أو المدرسة بالتوعية بالمشروعات القومية للجمهورية الجديدة، حتى يتمكن المعلمون بعد ذلك من تعريف الطلاب بها أثناء تدريس المواد الدراسية المختلفة.
 

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جانب من اللقاء

يأتي ذلك انطلاقاً من أهمية التنمية المهنية للكوادر التعليمية وتحقيق الفاعلية من برامج التدريب وورش العمل بكافة أنواعها.

IMG-20210913-WA0041
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
لقاء مديرية وزارة التربية والتعليم التنمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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