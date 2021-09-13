الإثنين 13 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

رابط موقع تقديم الصف الأول الثانوي 2021 الرسمي

الصف الأول الثانوي
الصف الأول الثانوي

موقع تقديم الصف الأول الثانوي من أكثر الكلمات البحثية التي تحصد نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة حتى تصدرت القائمة البحثية منذ إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع محافظات الجمهورية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات التقديم عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط موقع تقديم الصف الأول الثانوي 2021

في ظل اندلاع الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 فعلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط (من هنا) ليتمكن الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الدور الثاني من التقديم في الصف الأول من المرحلة الثانوية بجميع أنواعها (عام، فني، مدارس ما بعد الإعدادية) للالتحاق بالعام الدراسي المقبل (2021-2022) تفادي لانتشار العدوى بين الطلاب وأولياء أمورهم وذلك ضمن الخطة الإلكترونية التي أعدتها الحكومة للتعامل مع تلك الموجة التي تعد الأسرع في الانتشار خاصة مع ظهور المتحور "دلتا بلس" الذي ظهر أول حالة إصابة به في منتصف شهر يوليو الماضي.

txt

تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ28 ألف سيدة بالمنيا

txt

خطوات تقديم طلب استعلام صندوق التمويل العقاري بالرقم القومي

txt

هنا.. رابط تقديم كلية الشرطة 2021 لجميع الطلاب بالخطوات السهلة

txt

لطلاب الثانوية.. الأوراق المطلوبة خلال تقديم ملف الجامعة

خطوات التقديم في المرحلة الثانوية الإلكترونيا 

يستطيع الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بالدورين الأول والثاني تقديم أوراقهم في المرحلة الثانوية بأنواعها المختلفة (عام، فني، مدارس ما بعد الإعدادية) وأنظمتها التعليمية الـ(3-5) سنوات وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول بموقع تقديم المرحلة الثانوية من خلال هذا الرابط (من هنا)
  • الضغط على أيقونة التقديم من القائمة الرئيسية للموقع
  • كتابة بيان الطالب المتقدم كاملة
  • كتابة بيانات ولي الأمر المسؤول عن الطالب كاملة
  • اختيار نوع التعليم المراد الالتحاق به (عام، فني، مدارس ما بعد الإعدادية،...)
  • اختيار نظام التعليم الـ(3-5) سنوات
  • ملء استمارة التنسيق (كتابة 5 مدارس بمحيط محل السكن من نوع التعليم الراغب في الالتحاق به)
  • الضغط على زر الحفظ

اقرأ أيضا:

رابط موقع تقديم الصف الأول الثانوي

موعد فتح باب التقديم لطلاب الدور الثاني للتقديم في الثانوي

رابط موقع تقديم الصف الأول الثانوي 2021 وموعد تقديم الطلاب الذين اجتازوا امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حيث فعلت وزارة التربية والتعليم بالفعل الموقع للتقديم لفحص الأوراق وتوزيع الطلاب على المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد في 9 أكتوبر المقبل.

موقع تقديم الصف الاول الثانوي تقديم الصف الأول الثانوي الصف الأول الثانوي الاول الثانوى وزارة التربية والتعليم الشهادة الاعدادية موقع تقديم الصف الاول الثانوي 2021 تقديم الصف الاول الثانوي 2021 رابط موقع تقديم الصف الأول الثانوي 2021

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

الأكثر قراءة

«أمطار خفيفة».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

تجديد حبس طبيب وموظف «اسجد لكلبى» 15 يومًا على ذمة التحقيقات

في أول اجتماع للحكومة.. وزير الطاقة اللبناني يظهر بملابس غير رسمية وسيارة موفرة للوقود

رابط موقع تقديم الصف الأول الثانوي 2021 الرسمي

إحالة فتاة الفستان بجامعة طنطا للتحقيق.. والمراقبتان: «شهرت بينا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اختراق روسي لوسائل  الإعلام الأوروبي من أجل «التضليل»

يسرى عبيد

شعب الجبارين.. وفضيحة إسرائيل فى «جلبوع»

ماجد حبته

ثم ظهر الظواهرى!

د.أحمد الخميسى

الخيال والحرية

د. منى حلمى

سيد درويش البحر.. أسرار وعنفوان وطزاجة وخلود

علي سعدة

شعب متدين بطبعه ..!!

لواء.حمدى البطران

اغتيال الشيخ محمد الذهبي

لواء. محسن الفحام

العنف المجتمعى

صور

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

محطة تل أبيب

المزيد

عملية طعن في محطة للحافلات بالقدس و«تحييد» منفذ العملية

"جديدة قديمة".. خطة "لابيد" لعلاقة إسرائيل بغزة: الاقتصاد مقابل الأمن

لحظة هروب الأسرى الفلسطينيين: تم تفعيل الإنذار .. والسجان كان يشاهد التلفاز