رابط موقع تقديم الصف الأول الثانوي 2021 الرسمي

موقع تقديم الصف الأول الثانوي من أكثر الكلمات البحثية التي تحصد نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة حتى تصدرت القائمة البحثية منذ إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع محافظات الجمهورية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات التقديم عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط موقع تقديم الصف الأول الثانوي 2021

في ظل اندلاع الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 فعلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط (من هنا) ليتمكن الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الدور الثاني من التقديم في الصف الأول من المرحلة الثانوية بجميع أنواعها (عام، فني، مدارس ما بعد الإعدادية) للالتحاق بالعام الدراسي المقبل (2021-2022) تفادي لانتشار العدوى بين الطلاب وأولياء أمورهم وذلك ضمن الخطة الإلكترونية التي أعدتها الحكومة للتعامل مع تلك الموجة التي تعد الأسرع في الانتشار خاصة مع ظهور المتحور "دلتا بلس" الذي ظهر أول حالة إصابة به في منتصف شهر يوليو الماضي.

خطوات التقديم في المرحلة الثانوية الإلكترونيا

يستطيع الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بالدورين الأول والثاني تقديم أوراقهم في المرحلة الثانوية بأنواعها المختلفة (عام، فني، مدارس ما بعد الإعدادية) وأنظمتها التعليمية الـ(3-5) سنوات وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول بموقع تقديم المرحلة الثانوية من خلال هذا الرابط (من هنا)

الضغط على أيقونة التقديم من القائمة الرئيسية للموقع

كتابة بيان الطالب المتقدم كاملة

كتابة بيانات ولي الأمر المسؤول عن الطالب كاملة

اختيار نوع التعليم المراد الالتحاق به (عام، فني، مدارس ما بعد الإعدادية،...)

اختيار نظام التعليم الـ(3-5) سنوات

ملء استمارة التنسيق (كتابة 5 مدارس بمحيط محل السكن من نوع التعليم الراغب في الالتحاق به)

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رابط موقع تقديم الصف الأول الثانوي

موعد فتح باب التقديم لطلاب الدور الثاني للتقديم في الثانوي

رابط موقع تقديم الصف الأول الثانوي 2021 وموعد تقديم الطلاب الذين اجتازوا امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حيث فعلت وزارة التربية والتعليم بالفعل الموقع للتقديم لفحص الأوراق وتوزيع الطلاب على المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد في 9 أكتوبر المقبل.