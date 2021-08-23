لينك موقع تقديم الصف الأول الثانوي 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

موقع تقديم الصف الاول الثانوي 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم من أكثر الكلمات البحثية التي تحصد نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الفترة الأخيرة حتى تصدرت القائمة البحثية خاصة عقب الانتهاء من امتحانات الدور الثاني لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات التقديم إلكترونيا والأوراق المطلوبة للتقديم.

موقع تقديم الصف الاول الثانوي 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقعا إلكترونيا موحدًا من خلال هذا الرابط (من هنا) يمكن من خلاله تقديم في المرحلة الثانوية بجميع أنواعها ( العام، الفني، مدارس ما بعد الإعدادية) وقد انتهى الموقع من استقبال كافة طلبات تقديم طلاب الدور الأول ويستعد حاليا لاستقبال طلبات تقديم طلاب الدور الثاني عقب اعتماد نتيجتهم بجميع محافظات الجمهورية خلال الأيام الماضية حيث يمكنهم تحديد نوع التعليم الراغبين في استكمال دراستهم به وفقا للمجموع الذي حصلوا عليه خلال العام الدراسي (2020-2021) ومحافظة الإقامة ونظام التعليم الـ(3-5) سنوات.

خطوات تقديم الصف الأول الثانوي 2021

يمكن للطلاب الحاصلين على الشهادة الاعدادية دور ثان التقديم للمرحلة الثانوية بأنواعها المختلفة ( العام، الفني بأنواعه، مدارس ما بعد الإعدادية بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع تقديم الصف الأول الثانوي من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة التقديم في الصف الأول الثانوي.

اختيار نوع التعليم الراغب في التقديم إليه.

كتابة مجموع الطالب الحاصل عليه في الشهادة الإعدادية.

كتابة بيانات الطالب كاملة ( الاسم، الرقم القومي، محافظة الإقامة، ..).

كتابة أسماء 3 مدارس من نفس نوع التعليم المرغوب فيه داخل محل سكن الطالب داخل استمارة الرغبات.

الضغط على كلمة حفظ الطلب.

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رابط تقديم للصف الأول الثانوي

الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الثانوي

موقع تقديم الصف الاول الثانوي 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم هو نفسه الموقع الذي يتم الاستعلام من خلاله عن نتيجة التقديم واسم المدرسة المرشح لها الطالب المتقدم لمرحلة التعليم الثانوي حيث يمكن التقديم بالأوراق التالية :-