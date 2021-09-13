تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 28 ألف سيدة بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار جهود مديرية الصحة، في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية ضمن أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لدعم صحة المرأة، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، حرصا على سلامتهم وصحتهم.

خدمات طبية لصحة المنيا بمبادرة 100 مليون صحة

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا أنه تم فحص 28 ألفا و548 سيدة ضمن فعاليات المبادرة وذلك خلال شهر أغسطس الماضي، مؤكدا استمرار تنفيذ اعمال المبادرة لتحقيق الأهداف المطلوبة وللوصول لكافة الفئات المستهدفة.

خدمات طبية لصحة المنيا بمبادرة 100 مليون صحة

من جانبه، قال الدكتور أحمد خليل مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية بالمحافظة، إن المبادرة هدفها الكشف على الأمراض المزمنة الغير سارية مثل أمراض السمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض السكر بالدم من خلال قياس الوزن والطول وضغط الدم وتحليل سكر عشوائي في الدم وإجراء فحص على الثدي للاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدي، ويتم تحويل الحالات المشتبه فيها إلى مستشفى المنيا العام ومغاغة المركزي ومستشفى ملوى حيث يتم تحويل الحالات التي تستحق عمل اشعات وتحاليل متقدمة الى مركز الأورام بمدينة المنيا لعمل اللازم مجانا.

خدمات طبية لصحة المنيا بمبادرة 100 مليون صحة

يذكر أن مديرية الصحة بالمنيا، كانت قد أعلنت عن تنظيم قافلة طبية وعلاجية بقرية أبو خلقه بمركز ديرمواس جنوب المحافظة خلال يومي 13 و14 من سبتمبر الجاري، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية والصحية وصرف العلاج لهم بالمجان.

خدمات طبية لصحة المنيا بمبادرة 100 مليون صحة

وأكد وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن القافلة تضم العديد من التخصصات الطبية منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية والعلاجية لكافة المواطنين في نطاق محافظة المنيا.‎