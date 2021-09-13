الإثنين 13 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان تسجل 4 آلاف و171 إصابة و50 وفاة جديدة بكورونا

كورونا في اليابان
كورونا في اليابان

سجلت اليابان، 4 آلاف و171 إصابة جديدة، و50 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم /الاثنين/ أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد منذ بداية الجائحة، وصل إلى مليون و652 ألفا و852 إصابة، كما ارتفع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 16 ألفا و868 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن عدد المصابين بـ (كوفيد-19) الذين هم في حالة صحية حرجة بلغ 1975 مصابا، فيما ارتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى مليون و495 ألفا و501 حالة.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

اليابان كوفيد - 19 طوكيو

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

الأكثر قراءة

«أمطار خفيفة».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

أول تعليق من والد «فتاة الفستان» بعد ثبوت براءة المراقبتين من واقعة «التنمر»

إحالة فتاة الفستان بجامعة طنطا للتحقيق.. والمراقبون: «شهرت بينا»

رابط نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021 لطلاب الثانوية العامة

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 تجارة وصناعة وفندقي وزراعة

«التعاون الدولى»: مصر الأولى بالشرق الأوسط فى الصفقات الاستثمارية للشركات الناشئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرى عبيد

شعب الجبارين.. وفضيحة إسرائيل فى «جلبوع»

ماجد حبته

ثم ظهر الظواهرى!

د.أحمد الخميسى

الخيال والحرية

د. منى حلمى

سيد درويش البحر.. أسرار وعنفوان وطزاجة وخلود

علي سعدة

شعب متدين بطبعه ..!!

لواء.حمدى البطران

اغتيال الشيخ محمد الذهبي

لواء. محسن الفحام

العنف المجتمعى

حسين دعسة

عودة الظواهرى!

صور

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

محطة تل أبيب

المزيد

"جديدة قديمة".. خطة "لابيد" لعلاقة إسرائيل بغزة: الاقتصاد مقابل الأمن

لحظة هروب الأسرى الفلسطينيين: تم تفعيل الإنذار .. والسجان كان يشاهد التلفاز

بعد ظهورأدلة جديدة: استئناف محاكمة نتنياهو.. هل هناك فرصة لبراءته؟