الطماطم بـ 6 جنيهات والمانجو بـ 20.. أسعار الخضر والفواكه في سوق الجملة

شهدت الخضروات والفاكهة استقرارا في الأسعار بأسواق الجملة، و تراوح سعر كيلو الطماطم بين 3 و6 جنيهات، والبطاطس بين 3 و6.50 جنيه، والبصل بين 1.50و3 جنيهات، والكوسة بين 3.50 و6 جنيهات، والفاصوليا بين 10 و18 جنيها، والباذنجان البلدي بين 2.50 و4.50 جنيه، والفلفل الرومي البلدي بين 2.50 و5 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي بين 2 و4 جنيهات، والملوخية بين 1.50 و3 جنيهات، والخيار البلدي بين 2.50 و5.50 جنيه، و الليمون البلدي بين 4 و7 جنيهات.

أما بالنسبة لأسعار الفاكهة في أسواق الجملة مع إضافة 5 إلى7 جنيهات بمحلات التجزئة، فقد شهدت استقرارا، حيث سجل سعر كيلو التفاح المصري 12 و18 جنيها، والمانجو العويس 25 و40 جنيهًا، والمانجو الزبدية 14 و20 جنيهًا، والعنب البناتي الأصفر 6 و9 جنيهات، والعنب البناتي الأحمر 6 و9 جنيهات.

- ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى أكثر من 4.6 مليون طن

وكان قد أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى أكثر من 4.6 مليون طن، وذلك وفقاً لتقرير تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 8 سبتمبر 2021.

حيث بلغت 4 مليون و614 ألف و964 طن من المنتجات الزراعية وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب، خوخ، بطيخ.

وأوضح الوزير أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغ مليونا و845 ألفا 235 طنا، بالإضافة إلي تصدير 620 ألفا 769 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 523 ألفا و439 طن بنجر علف، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 201 ألفا و931 طنا، في حين احتل العنب على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 140 ألفا و 731 طنا.

وأشار «القصير»، إلى أن صادرات مصر من البطاطا احتلت المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 49 ألفا و509 أطنان، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا المركز السابع بإجمالي 20 ألفا و780 طنا، يليها في المركز الثامن الفراولة بإجمالي 19 ألفا و 342 طنا، بينما حصل الثوم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 18 ألفا و54 طنا.

وأوضح وزير الزراعة أن الرمان حصل على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 13 ألفا و736 طنا، وحصلت المانجو على المركز الحادي عشر بإجمالي 12 ألفا و676 طنا، وحصلت الجوافة على المركز الثاني عشر بإجمالي 9 آلاف و382 طنا، بينما حصل البطيخ على المركز الثالث عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 8 آلاف و370 طنا، وحصل الفلفل على المركز الأخير بإجمالي 6882 طنا.