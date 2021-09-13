توجيه السيسى بصياغة مخطط لإدارة مرافق العاصمة الإدارية يتصدر عناوين الصحف

تصدر نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الإثنين.

وأبرزت صحف “الأهرام” و"الأخبار" و"الجمهورية" توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصياغة مخطط متكامل لمنظومة الإدارة والصيانة لأحياء ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة المنطقة المركزية والحي الحكومي والمرافق العامة المتنوعة؛ لتحقيق وضمان استدامة وكفاءة الإدارة والتشغيل.

جاءت تصريحات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والمهندس أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية لمشروع المتحف المصري الكبير، واللواء أكرم الجوهري مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع استعرض مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات البنية الأساسية والمرافق الجاري تنفيذها في العاصمة الإدارية، بما تشمله من أحياء ومرافق، فضلًا عن أعمال التغذية الكهربائية، كذلك أعمال قطاع الاتصالات والنظم والبنية التحتية المعلوماتية والخدمات الرقمية بمختلف محاورها، والتجهيزات التكنولوجية لإدارة العاصمة، وشبكات نقل البيانات، ومنظومة التراسل والأرشفة الإلكترونية، والتجهيزات المرئية والصوتية لتشغيل وتأمين المباني والمرافق والمنظومات الأمنية والمرورية، وتغطية شبكات خدمة المحمول.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تابع الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير، وتطورات مراحل الأعمال الإنشائية به.

ووجه الرئيس بمراعاة خروج تجهيزات المتحف على أكمل وجه وأعلى مستوى، والتدقيق في كل التفاصيل ذات الصلة بالعرض المتحفي، على نحو يبرز تفرد وعراقة الحضارة المصرية القديمة، ويتسق مع قيمة المتحف الذي يحظى باهتمام عالمي كبير، باعتباره أيقونة ثقافية للإنسانية جمعاء.

وتناول الاجتماع تطورات العرض المتحفي بالمتحف، الذي يسعى لتقديم تجربة فريدة للتعرف على الحضارة المصرية، من خلال عرض المقتنيات الأثرية في أجواء تضاهى الحضارة المصرية القديمة بعمارتها المتميزة، فضلًا عما تم أخيرا من نجاح في عملية نقل مركب خوفو الأولى من منطقة الأهرامات إلى المتحف المصري الكبير، التي مثلت واحدة من أهم المشروعات الهندسية الأثرية المعقدة، حيث تمت بدقة شديدة مع ضمان كل سبل الحماية للمركب، لتستقر في موقعها الجديد في مبنى متحف «مراكب الشمس» بالمتحف الكبير.

كما تم عرض آخر مستجدات قطاعي السياحة والآثار، بما فيها معدل تدفقات السياح، وآخر الاستعدادات للموسم السياحي الشتوي بدءا من الشهر القادم، فضلا عن تطورات العمل في متحف عواصم مصر، وكذا أعمال الترميم الحالية في عدد من المواقع الأثرية على مستوى الجمهورية، وفي مقدمتها معبد الأقصر وطريق الكباش، إلى جانب بعض القصور التاريخية مثل قصر محمد على بشبرا.