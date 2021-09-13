دراسة: الفول السودانى يقلل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية

يعتبر الفول السوداني من المكسرات المفضلة لدى البعض، فهو من المقبلات التي تكتظ بالكثير من الفوائد المذهلة لجسم الإنسان.

ويرتبط تناول الفول السوداني بتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقًا لدراسة نُشرت بموقع " هيلث لاين" الطبي.

استهلاك الفول السوداني يقلل من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية في اليابان

في الدراسة، قام "ساتويو إيكيهارا"، الدكتور بكلية الطب بجامعة أوساكا في سويتا باليابان، وزملاؤه بفحص العلاقة بين استهلاك الفول السوداني وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بين 74793 مشاركًا تتراوح أعمارهم بين 45 إلى 74 عامًا.

وحدد الباحثون، 3599 جلطة و849 حالة من أمراض القلب الإقفارية خلال متابعة متوسطها 14.8 سنة، بين الرجال والنساء، حيث كان هناك ارتباط بين ارتفاع استهلاك الفول السوداني وانخفاض مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأشار الباحثون خلال الدراسة، إلى أنه كانت نسب الخطر بالنسبة للأشخاص الذين تناولوا الفول السوداني أقل مقارنة بالأشخاص الذين لم يتناولوا الفول السوداني.

وأكد الباحثون، أنه تم العثور على التأثير المفيد لاستهلاك الفول السوداني على مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية، على الرغم من قلة كمية الفول السوداني التي يتناولها المشاركون في الدراسة.

وأضاف الباحثون، أن إضافة كمية صغيرة إلى النظام الغذائي يمكن أن يكون نهجًا بسيطًا ولكنه فعال للمساعدة في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

دراسة أخرى: الفول السوداني يحمي من خطر الإصابة بالحساسية

أفاد باحثون في جامعة "إمبريال كوليدج لندن"، بأن تناول الفول السوداني المغلي يمكن أن يقلل من خطر ردود الفعل للذين يعانون من الحساسية.

ووفقًا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطاني، فإن الفول السودانى يؤدي إلى التخلص من بعض البروتينات التي يمكن أن تؤدي إلى استجابات قاتلة لمرضى الحساسية في كثير من الأحيان.