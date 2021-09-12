تداول ٢٥ سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط

تداولت أرصفة ميناء دمياط اليوم 25 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال ٢٤ ساعة مضت.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 16921 طن تشمل (5100 طن يوريا و3861 طن رمل و4500 طن فوسفات و1410 طن نترات و2050 طن كسب صويا).

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46996 طن تشمل (1836 طن خشب زان و16740 طن ذرة و1860 طن حديد و3229 طن أنابيب و4982 طن أبلاكاش و17764 طن قمح و2328 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 585 طن).

بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 429 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطا و بطاطس و بقدونس و فاصوليا و كرفس و خضار مجمد مشكل ) و حاصلات زراعية ( برسيم و ريحان و بصل و كتان ) و فواكه ( رمان ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والأردن وسلوفينيا وإنجلترا وسنغافورة وألمانيا وأسبانيا وكوريا الجنوبية والصين وإيطاليا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 579 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1373 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 78014 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 76138 طنا ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3803 شاحنة.