انخفاض متوسط الإصابات الأسبوعية بكورونا فى هولندا

أعلن المعهد الوطني للصحة العامة في هولندا، اليوم الأحد، تسجيل 2129 إصابة بفيروس كورونا على مستوى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، لينخفض متوسط الإصابات الأسبوعية إلى 2429 إصابة، وهو أدنى مستوى منذ 3 أسابيع.

ووفقا للبيانات الواردة على موقع الحكومة على الإنترنت، فقد ارتفع بذلك العدد التراكمي للإصابات بـ"كوفيد-19" المسجلة في هولندا منذ ظهور الوباء إلى مليون و970 ألفا و914 إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 18 ألفا و69 حالة بعد تسجيل حالة واحدة خلال اليوم الأخير.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.