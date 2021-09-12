من الأميرة ديانا إلى جريس كيلي.. أغلى حفلات الزفاف الملكية في العالم

تعتبر حفلات الزفاف الملكية مذهلة للغاية، وعادة ما تأتي بميزانيات لا نهاية لها على ما يبدو، من حفل زفاف الأمير تشارلز والأميرة ديانا الشهير عام 1981 إلى حفلات الزفاف الفخمة للأمير رينييه وغريس كيلي، تقدم الدستور اليوم تقرير بأغلى حفلات الزفاف الملكية حسب مجلة “hello magazine”.

الأمير تشارلز والأميرة ديانا:

أطلق على حفل الأمير تشارلز والأميرة ديانا في عام 1981 لقب "زفاف القرن" كانت تكلفته تقدر بنحو 490 ألف جنيه إسترليني، وتكلفة الحفل الذي أقيم في كاتدرائية القديس بولس حوالي 57 مليون جنيه إسترليني مع تكلفة فستان زفاف العروس وحده 11000 جنيه إسترليني.

الأمير ألبرت وتشارلين ويتستوك:

وصف حفل زفاف الأمير ألبرت أمير موناكو عام 2011 على شارلين ويتستوك في ذلك الوقت بأنه "أكبر حفل في البلاد منذ 55 عامًا" ، بعد زواج والديه، عقد الزوجان قرانهما في حفل كاثوليكي أقيم في باحة قصر موناكو الذي يعود تاريخه إلى العصور الوسطى، ارتدت العروس فستان حريري من دار أرماني بريف، وتكلف الاحتفالات بالزواج التي استمرت ثلاثة أيام ما يقدر بـ 53 مليون جنيه إسترليني.

الأمير هاري وميجان ماركل:

الأمير هاري و ميجان ماركل تزوجا في كنيسة القديس جورج في ويندسور في عام 2018 كلف حفل الزفاف نفسه ما يقدر بـ 32 مليون جنيه إسترليني، وبلغت تكاليف فستان ميغان ما يقدر بنحو 390 ألف جنيه إسترليني.

الأمير وليام وكيت ميدلتون:

واحدة من حفلات الزفاف الأكثر شهرة في التاريخ الحديث، تزوج الأمير ويليام من حبه الطويل كيت ميدلتون في عام 2011 أذهلت كيت الجماهير بفستانها من الدانتيل من دار ألكسندر ماكوين، وتكلف ما يقرب من 355000 جنيه إسترليني، وتكلف حفل الزفاف حوالي 30 مليون جنيه إسترليني وأكد القصر بعد ذلك أن العائلة المالكة دفعت تكاليف الفرح بالكامل.

الملك فيليب والملكة ليتيزيا:

تابع حوالي 25 مليون شخص مشاهدة زواج ولي العهد فيليبي من الصحفية السابقة ليتيتسيا أورتيز روكاسولانو في عام 2004 بدت العروس جميلة في ثوب مفصل صممه المصمم الإسباني مانويل بيرتيغاز، والذي تميز بياقة عالية، ولمسات من الذهب الحقيقي، حضر حوالي 1500 شخص الحفل، بينما شهد حفل الاستقبال كعكة زفاف بطول مترين، مع 1000 زجاجة من الشمبانيا وقدرت تكلفة الاحتفال بـ 19 مليون جنيه إسترليني.

ولي العهد فريدريك وولي العهد الأميرة ماري:

حفل زفاف ولي عهد الدنمارك و ماري دونالدسون في عام 2004 في كاتدرائية كوبنهاغن، تليها احتفالات الزفاف في قصر فريدينسبورج اختارت العروس فستان زفاف من تصميم مصمم الأزياء الدنماركي أوفي فرانك، وتقدر تكلفة العرس بحوالي 18 مليون جنيه إسترليني.

الأمير رينييه وجريس كيلي:

في عام 1956 أصبحت الممثلة الأمريكية غريس كيلي أميرة عندما تزوجت من أمير موناكو رينييه في كاتدرائية القديس نيكولاس فستان غريس كان يتألف من 10 متر من الحرير عالِ الجودة و25 متر من التفتا وتكلف حوالي 8 آلاف دولار في عام 1956 وتكلف حفل الزفاف ما يقرب من 80 ألف جنيه إسترليني، انطلق العروسين في رحلة بحرية لمدة 7 أسابيع بعد الحفل، على متن يخت بطول 147 قدم يدعى Deo Juvante II.

ولي العهد بافلوس وولي العهد الأميرة ماري شانتال:

أقيم حفل زفاف ولي العهد اليوناني بافلوس وماري شانتال ميلر في عام 1995 في كاتدرائية القديسة صوفيا في لندن، مع حفل استقبال في قصر هامبتون كورت جمع أكبر تجمع للعائلة المالكة في لندن منذ أن تزوجت الملكة من الأمير فيليب عام 1947 وبلغت تكاليف الفرح 8 ملايين جنيه إسترليني وصنع فستان الزفاف من الحرير العاجي المرصع باللؤلؤ في دار أزياء فالنتينو غارافاني وتكلفته 170 ألف جنيه إسترليني استغرق 4 أشهر.

الأميرة يوجيني وجاك بروكسبانك:

تزوجت حفيدة الأميرة يوجيني وجاك بروكسبانك في كنيسة سانت جورج بقلعة وندسور في 2018 ثم أقيم حفل الزفاف تم دفع التكاليف حفل الزفاف والحفلتين بشكل خاص من قبل والدي العروس وعائلتها، إلى جانب الزهور والترفيه وحتى ملابس العريس وتشير التقديرات إلى أن تكاليف ذلك اليوم وصلت إلى 2 مليون جنيه إسترليني.