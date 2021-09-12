الأحد 12 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة التضامن: ميكنة كافة خدمات الوزارة بنهاية 2021

نيفين القباج
نيفين القباج

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المجتمع المدني يلعب دور وسيط بين الفرد والدولة وتعبئة الجهود الفردية والاجتماعية وتحفيز روح المشاركة والتنمية والتأثير في السياسات العامة والاعتزاز بالهوية المصرية، وشريك في التنمية.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي لإطلاق المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم العمل الأهلي، والتي تعمل على تسهيل الإجراءات لمؤسسات ومنظمات المجتمع الأهلي.

وأضافت القباج، أن المجتمع المدني شريك أساسي، لنهضة الوطن، «عايزين أثر بجد على حياة الناس، والتنمية تساهم فيها قوى المجتمع المختلفة وتتحقق من استدامتها، وتجمع بين نظم التنمية المجتمعية والمؤسسية».

وتابعت: «تسعى الدولة كافة إلى بناء مصر الرقمية، والوصول مع مجتمع يتعامل رقميا مع كل مناحي الحياة، لذلك يتم التحول الرقمي والحوكمة، ونتعهد مع المجتمع المدني تطوير الميكنة». 

وأوضحت أن القاهرة الكبرى يحدث فيها توفيق الأوضاع بشكل كبير لذلك يتم مناشدة الجمعيات الكبرى بمد يد العون للجمعيات الصغرى، حتى تصبح المنظومة صلبة قوية من القمة إلى القاع، لتحسين الأداء، وبناء جسور التواصل بين الشركاء والمجتمع الأهلي.

وأكملت: « تم ميكنة ٤٥ من الوحدات الاجتماعية، ولن يمر ٢٠٢١ حتى يتم ميكنة كافة خدماتنا مطلع ٢٠٢٢»، مشيرة إلى أن وزارة التضامن تسعى لتوفير بيئة تكنولوجية مبسطة للجمعيات الأهلية.

واستعرضت القباج، الخدمات التي ستقدم للحمعيات الأهلية إليكترونيا ومنها: إشهار الجمعيات بمجرد الأخطار، وتوفيق أوضاع الجمعيات، حيث تقدم 18 ألف جمعية ومؤسسة أهلية بطلبات لتوفيق أوضاعهم للائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجمعيات الأهلية، منهم 30% من القاهرة، كما  سيتم تخصيص رقم كودي للحمعية.
 

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