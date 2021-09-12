الأحد 12 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

«العدل» تقرر إنشاء فرع توثيق مكتب بريد عين شمس بالقاهرة

عمر مروان
عمر مروان

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار وزارة العدل بإنشاء فرع توثيق مكتب بريد عين شمس، ويتبع الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة ويكون مقره داخل مكتب بريد عين شمس، تبع دائرة قسم شرطة عين شمس في محافظة القاهرة، ويقوم فرع التوثيق بكافة أعمال التوثيق المختلفة، فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي، فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق عين شمس أو للفرع المختص مكانيًا ونوعيًا.

كما نشرت الجريدة قرار بتعديل القرار الوزاري رقم 360 لسنة 2003 ليصبح فرع توثيق ضباط الشرطة تابع لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة، ويكون مقره داخل مجمع خدمات الشرطة الجديد بالحي العاشر، بقسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة.

مجلس الوزراء محافظة القاهرة وزارة العدل الشهر العقاري الجريدة الرسمية قسم شرطة عين شمس الشهر العقاري والتوثيق

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