عصام السقا: انتظروا عملًا فنيًا ضخمًا قريبًا

أعرب الفنان عصام السقا، عن بالغ سعادته، بعد تصدره بشخصية "هيثم" الذي يجسده في مسلسله الجديد حكاية "بيت عز" من الموسم الثاني لـ"إلا أنا"، محركات البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، متابعًا: "الحمد لله على نجاح الشخصية وإنها رغم المواقف السيئة بالشكل الكوميدي علقت مع الناس والجمهور".

وأضاف الفنان عصام السقا في تصريحات لـ"الدستور" قائلًا: "الحمد لله كنت خايف جدًا من الشخصية ورد فعل الناس عليها، خاصًة أن اشتغلت على شخصية هيثم كتير جدًا، وإن أول مرة الكوميدي يكون مسيطر على الشخصية بس الحمد لله أنا مبسوط جدًا أن الشخصية أثرت مع الناس كده".

ولفت الفنان عصام السقا، إلى أن شركة المتحدة للخدمات الإعلامية "سينرجي" بالتعاون مع شركة أروما للإنتاج الفني، ستعرضان للجمهور قريبًا عملًا فنيًا ضخمًا ومميزًا يعيد الدراما لأمجادها كما كانت وفيه تطور كبير ومواكب للغرب، خاصًة من ناحية عرض المسلسل حكايات مختلفة، وكل حكاية منفصلة عن بعضها وعبارة عن 10 حلقات فقط.

حكاية بيت عز

حكاية "بيت عز" بطولة سهر الصايغ، رشدى الشامى، صفاء الطوخى، تامر نبيل، عصام السقا، هاجر الشرنوبى وغيرهم، من تأليف أمين جمال وشريف يسرى ومحمد أبوالسعد، وإخراج أحمد يسرى، ومن المقرر انطلاق عرض أولى حلقات الحكاية خلال الأيام القليلة المقبلة على قناتى dmc وdmc دراما، ومنصة watch it.

"إلا أنا" فكرة يسرى الفخراني وعرض الموسم الأول منه على قناة DMC العام الماضى في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلفين في 10 حلقات، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائمًا في المجتمع المصري.