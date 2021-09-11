السبت 11 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

12 وفاة و801 إصابة جديدة بكورونا في لبنان

كورونا في لبنان
كورونا في لبنان

سجّلت وزارة الصحة في لبنان، 801 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 788 مقيمًا و13 وافدًا؛ ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 612713 حالة.

وأكدت الوزارة في تقريرها، اليوم السبت، تسجيل 12 وفاة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 8181 حالة، فيما ظل التفشي المجتمعي عند المستوى الثالث.

وتلقى 12185 مواطنًا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لترتفع نسبة الحاصلين على اللقاح في البلاد حتى أمس إلى 32.4% من إجمالي عدد السكان، فيما تلقى 9605 مواطنين الجرعة الثانية ليبلغ إجمالي عدد الحاصلين على الجرعتين بالبلاد إلى 26.6%.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

لبنان كورونا فيروس كورونا الوفيات الاصابات

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وائل لطفي

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