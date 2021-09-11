السبت 11 سبتمبر 2021
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سياسي

برلماني عن كلمة السيسي: تؤكد قدرة الدولة على حماية حقوق الإنسان

النائب احمد بهاء
النائب احمد بهاء شلبي

قال أحمد بهاء شلبي عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة وطن في محافظة المنوفية، أن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسيي، فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، اليوم، يعكس حرصه على دعم وتعزيز منظومة حقوق الانسان، سواء على المستوي الحكومي أو دعم المنظمات الحقوقية، وترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة.

وأكد شلبي في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن حديث الرئيس السيسي يؤسس ويؤكد قدرة الدولة المصرية على حماية حقوق الإنسان مع مراعاة القيم والثوابت والهوية المصرية، كرؤية شاملة ومتساوية في كافة بنودها، وتهتم بالتواصل والتعاون مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في إطار من الموضوعية وعدم الازدواجية، وأن الدولة المصرية تعطي الاستثمار في البشر أولوية يجب أن يكون في بيئة مناسبة وملائمة، من خلال توفيرالمدارس والمؤسسات الصحية، وتوسيع الخدمات وتحسين المرافق مثل مياه الشرب والطرق والصرف الصحى.

وأشار شلبي إلى أهمية حديث الرئيس حول «حرية المعتقد الديني»، وقدرة المنظمات الحقوقية على القيام بدوورها في التوعية الحقوقية، وضرورة ادراك المخاطر التي تحاك ضد الدولة المصرية في الداخل والخارج، خلال الحلقة النقاشية «حقوق الإنسان الحاضر والمستقبل» ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الانسان.

وأكد أن توجيهات الرئيس السيسي بصدور عدد من التشريعات والقوانين التي تستهدف ترسيخ حالة حقوق الانسان خلال السنوات الماضية مثل مكافحة التمييز، وبناء الكنائس، الذي أدي إلى تقنين أوضاع 2000 كنيسة ومبنى تابع، وتمكين المرأة المصرية في المناصب العليا والسلطة التشريعية والقضائية بمثابة ترجمة واقعية لصدق مؤسسات الدولة المصرية في دعم هذا الملف، وتبديد جو التطرف والآراء الخارجة عن أي دين.

وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.

السيسي مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان الجمهورية الجديدة الاستراتيجية الوطنية النائب أحمد بهاء شلبي حزب حماة وطن

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