السبت 11 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المغرب يتسلم 682 ألف جرعة من لقاح «فايزر» المضاد لكورونا

لقاح فايزر
لقاح فايزر

تسلمت السلطات المغربية، اليوم السبت، شحنة جديدة من لقاح فايزر الأمريكي المضاد لفيروس كورونا المستجد، تضم 682 ألف جرعة.

يذكر أن السلطات الصحية في المغرب بدأت، منذ 3 أسابيع، تطعيم التلاميذ من سن 12 إلى 17 سنة بلقاح فيروس كورونا.

وكانت الحكومة المغربية قد قررت تأجيل الدراسة حتى أول أكتوبر المقبل لضمان عام دراسي آمن للطلاب وتوفير الحماية اللازمة للوصول إلى المناعة الجماعية قبل بداية العام الجديد.

وبلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا في المغرب أكثر من 19,8 مليون شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعتي اللقاح أكثر من 16,3 مليون شخص.

المغرب لقاح فايزر كورونا الرباط

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