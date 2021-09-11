السيسى: نعمل على ضمان المساواة بين أبناء الوطن فى الحقوق والواجبات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن إسهامات المجتمع المدني واضحة، وشراكته مع الدولة لا غنى عنها.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، أن الدولة تولي اهتماما خاصا بتعزيز حق المشاركة في الحياة السياسية والعامة، مؤكدا أنه تم وضع تحديث العديد من التشريعات التي تضمن للمواطن ممارسة حقوقه السياسية.

وأوضح أن مصر مستمرة في بذر جهودها لضمان المساواة بين أبناء الوطن الواحد في الحقوق والواجبات.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، إلى مقر إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة، والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات، والتغلب على التحديات في هذا الإطار، بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وترسيخًا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.



