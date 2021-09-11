قريبًا.. صدور النسخة العربية لمذكرات سالمة بنت سعيد عن منشورات الجمل

تصدر قريبا عن منشورات الجمل، الترجمة العربية «مذكرات أميرة عربية.. سالمة بنت سعيد» والتي ترجمها عن الألمانية زاهر الهنائي، ويأتي هذا العمل في إطار مشروع ترجمة جميع نصوص الأميرة سالمة بنت سعيد من لغتها الألمانية إلى العربية؛ فقد صدرت ترجمة كتابها الآخر (رسائل إلى الوطن) سنة 2016، وتكملة مذكراتها 2017، عن دار منشورات الجمل.

وبحسب الهنائي؛ إنها ترجمة عربية جديدة لمذكرات أميرة عربية أقدمها للقارئ العربي، تقدم إضافة جديدة على ما سبقتها من ترجمات، من حيث اعتمادها على نسخة نادرة شخصية من الطبعة الألمانية الأصلية الأولى للمذكرات، قد تعود إلى صاحبة المذكرات نفسها، لا تزال محفوظة في المعهد الهولندي للشرق الأدنى NINO، والتي تم فيها إضافة زيادات وتعليقات بخط اليد بلغة ألمانية وإسقاط كثير من المواضع التي ظهرت في طبعة برلين 1886، كما تم تتبّع جميع الطبعات الألمانية الأولى للمذكرات التي صدرت في 1886 ببرلين، وكذلك النسخ الحديثة التي نشرت بعد ذلك.

جمعت هذه الترجمة أيضا بين النص الأول للمذكرات والنص الآخر بعد التعديل بالاعتماد على هذه النسخة الهولندية، واستفادت كذلك من الترجمات السابقة، سواء الإنجليزية بمختلف طبعاتها، أو العربية بترجماتها الثلاث، في محاولة لنشر نص كامل ودقيق للمذكرات دون المساس بالنص الأصلي وتقديمه كوثيقة تاريخية.

نبذة عن سالمة بنت سعيد

اميلي رويتي‏ (1844 - 1924) هي سالمة بنت سعيد بن سلطان سلطان عمان وزنجبار وهي سليلة عائلة البوسعيد والتي حكمت سلطنة عمان وزنجبار في أواخر القرن الثامن عشر إلى ما بعد ستينيات القرن العشرين، تحولت من الإسلام إلى المسيحية.

عاشت هذه السيدة عمرا طويلا وفي عام 1922 وافقت حكومة زنجبار على منحها راتبا سنويا قدره مائة جنيه استرليني وقد ظلت تتقاضى هذا الراتب حتى وفاتها في فبراير عام 1924، وهي آخر من مات من بين أبناء السيد سعيد.