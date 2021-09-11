كوريا الجنوبية تسجل 1865 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ظلت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية أعلى من 1800 إصابة لليوم الثاني على التوالي، مع استمرار العدوى في الانتشار في منطقة سول الكبرى.



وأعلنت كوريا الجنوبية اليوم السبت تسجيل 1865 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 1816 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 271 ألفا و227 إصابة، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.



كما أضافت كوريا الجنوبية 10 وفيات جديدة بكوفيد19- لترتفع حصيلة الوفيات إلى 2358 وفاة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، و وجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وروسيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.