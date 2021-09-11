دولاب ملابس ينهى حياة طفلتين بدمنهور

أنهى دولاب ملابس حياة طفلتين شقيقتين بقرية برقوقة التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، حيث سقط عليهما دولاب الملابس أثناء لهوهما بالمنزل، وتم نقلهما لمستشفى دمنهور التعليمي.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد وصول مستشفى دمنهور التعليمي كلا من:- ساندي محمد عتمان، 4 سنوات، وشقيقتها فيروز، عامان، جثتين هامدتين، نتيجة سقوط دولاب الملابس عليهما بالمنزل، أثناء لهوهما حيث سقط عليهما الدولاب بالملابس، وتوفيا في الحال.

تم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.