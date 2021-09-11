السبت 11 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

دولاب ملابس ينهى حياة طفلتين بدمنهور

الطفلتين
الطفلتين

أنهى دولاب ملابس حياة طفلتين شقيقتين بقرية برقوقة التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، حيث سقط عليهما دولاب الملابس أثناء لهوهما بالمنزل، وتم نقلهما لمستشفى دمنهور التعليمي.

 

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد وصول مستشفى دمنهور التعليمي كلا من:- ساندي محمد عتمان، 4 سنوات، وشقيقتها فيروز، عامان، جثتين هامدتين، نتيجة سقوط دولاب الملابس عليهما بالمنزل، أثناء لهوهما حيث سقط عليهما الدولاب بالملابس، وتوفيا في الحال.

 

تم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

محافظة ربة منزل وزير الداخلية حوش عيسى النيابة العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

القدوة التى يحتاجها البعض

الأكثر قراءة

4 عقوبات تواجه طبيبا أجبر ممرضا على السجود لكلبه.. تعرف عليها

مصر تعرب عن تعازيها للسودان فى ضحايا تحطُم مروحية للجيش

«مش إسكندرية بس».. خريطة سقوط الأمطار على محافظات مصر الأيام المقبلة

قصة «الطبيب والكلب والممرض».. أقوال هذا الشخص تحسم الواقعة

الصحة: 433 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 وفاة

البيئة: لا صحة لهجوم قرش على أحد الغواصين فى الساحل الشمالى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فى تطييب محمود العربى.. شيخ الصنعة وشهبندر التجار

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى الصعيد.. مصر والكون يسكن هنا فى نيلها وفى صعيدها

ماجد حبته

عشرون عامًا.. ولم تبدأ المحاكمة!

حسين دعسة

كبسولة حكومة طالبان.. فى أرض التطرف والإرهاب

مؤمن المحمدي

أول نسخة

محمد عبدالعزيز

الشيخ التهامى.. بعض من زمن الفن الجميل

د.كريمة الحفناوى

ورشة السيكودراما بمركز ساحل سليم بأسيوط

سمر عادل

إنهم يكتسبون القيمة من خلال الاستعراض

صور

تشييع جثمان محمود العربى لمثواه الأخير

الذهب الأسود.. حصاد عباد الشمس

جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة لتطعيم الطلاب فى جامعة القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

«فتح» تحمل حكومة الاحتلال مسئولية حياة الأسيرين المقبوض عليهما

الجيش الإسرائيلى: القبة الحديدية تصدت لإطلاق صاروخ من غزة

إطلاق صاروخ من قطاع غزة على أشكول الإسرائيلية