السبت 11 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مدير أمن الوادى الجديد يدشن 7 منافذ لمبادرة «كلنا واحد»

كلنا واحد
كلنا واحد

افتتح مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمود فاروق، اليوم الجمعة، منفذ " كلنا واحد" بمنطقة البساتين بمدينة الخارجة، ضمن 7 منافذ تنفذها مديرية الأمن بمراكز المحافظة الخمسة.

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كلنا واحد

وأكد مدير أمن الوادي الجديد، أن المديرية افتتحت 7 منافذ بواقع 4 منافذ في الخارجة (البساتين – اليوسف بحي المروة – مكتبة الجامعة بحي الاقتصادي – منفذ بنادي الشرطة)، ومنفذ بمكتبة الفاروق بمدينة "موط" بمركز الداخلة، ومكتبة " المنازع" بمدينة الفرافرة، و3 سيارات متحركة تجوب القرى والمدن بالمحافظة لطرح الأدوات ومستلزمات الدراسة بأسعار مخفضة.

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كلنا واحد

وأشار" فاروق"، إلى المنافذ  تتوافر بها السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%،  وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين ودعم منظومة الحماية الاجتماعية، وفى ضوء استراتيجية الوزارة الرامية في أحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية انطلاقًا من الدور المجتمعي للوزارة الذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، واستمرارًا لمبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة قرب بدء العام الدراسي.

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كلنا واحد

وأطلقت وزارة الداخلية المرحلة التاسعة عشر من مبادرة "كلنا واحد" اعتبارًا من اليوم الجمعة، ولمدة شهر، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بمناسبة قرب بداية العام الدراسي 2021/ 2022، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية "زي مدرسي، أحذية، أدوات مدرسية" بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.
 

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كلنا واحد

من جانبها، تشارك منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية في المبادرة للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين، حيث تضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية والمنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الأمن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يعد ترجمة واقعية لاهتمام الوزارة بالمساهمة في تلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم بما يرسخ الدور المجتمعي للوزارة ويحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين ويسهم في تحقيق مفهوم جودة العمل الأمني.

 

افتتح لأمن الوادي الجديد منفذ كلنا واحد الخارجة طرح الأدوات ومستلزمات الدراسة بأسعار مخفضة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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