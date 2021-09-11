أطاح بـ«الإخوان».. 12 معلومة عن عزيز أخنوش رئيس حكومة المغرب الجديد

استقبل العاهل المغربي، الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، بالقصر الملكي بفاس عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار.

وحسب بيان لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، عين العاهل المغربي أخنوش رئيسًا للحكومة وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

ويأتي هذا التعيين طبقًا لمقتضيات الدستور وبناءً على نتائج الانتخابات التشريعية في الثامن من سبتمبر الجاري.

وسيبدأ أخنوش رئيس الحكومة المكلف، والذي استطاع الاطاحة بإخوان المغرب بعد عقد من الزمان، بمشاورات مع أحزاب سياسية مغربية لتشكيل حكومة جديدة بأغلبية برلمانية، قبل تنصيبها رسميًا من العاهل المغربي.

من هو عزيز أخنوش المكلف بتشكيل الحكومة في المغرب؟

1- استطاع رجل الأعمال المغربى عزيز أخنوش، أن ينهى سيطرة حزب "العدالة والتنمية" الإخواني، على رئاسة الحكومة فى المغرب.

2- ولد أخنوش سنة 1961 في مدينة تافراوت الواقعة بين مرتفعات الأطلس الصغير، على بعد حوالي 170 كيلومترًا من مدينة أكادير جنوبي المغرب.

3- متزوج من سيدة الأعمال سلوى أخنوش وأب لثلاث أبناء.

4- عرف أخنوش وسط معارفه وأبناء مدينته بالشخصية المتواضعة والرجل الطموح والنشيط، الذي يفضل العمل في صمت بعيدًا عن الأضواء.

5- حصل في سن 25 عامًا، وبالضبط سنة 1989، على شهادة عليا في التسيير الإداري من جامعة شيربروك في كندا.

6- بعد عودته إلى المغرب ترأس مجموعة "أكوا" القابضة التي أسسها والده منذ سنة 1932، وتحتضن شبكة من المؤسسات الاقتصادية الكبرى العاملة في مجال المحروقات والاتصالات والخدمات وغيرها من القطاعات الأخرى.

7- يعتبر واحدًا من أبرز رجال الأعمال في المغرب والعالم العربي، حيث حل في المرتبة العاشرة عربيًا وفي المركز 1664 عالميًا، ضمن تصنيف قائمة "فوربس" لأثرياء العالم لسنة 2021، بثروة قدرت بـ1.9 مليار دولار، وهو ما شكل ارتفاعًا بلغ 0.2 مليار دولار مقارنة مع السنة الماضية.

8- شغل أخنوش منصب وزير الفلاحة والصيد البحري عام 2007، وانضم لحزب "التجمع الوطني للأحرار"، وجمد وضعيته بداخله لسنوات قبل أن يعود إليه عام 2016.

9- أخنوش كان من بين الوزراء الذين لا يتقاضون راتبًا مقابل مهمتهم داخل الحكومة، حيث أكد في لقاءات صحفية عدم حصوله على أي أجر أو تعويض من الدولة، منذ توليه مهامه كوزير للفلاحة سنة 2007.

10- انتخب ما بين 2003 و 2007 ريئسًا لمجلس جهة سوس ماسة درعة، كما كان عضوًا بمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، وعضوًا متصرفًا بمؤسسة محمد السادس لإدماج السجناء.

11- عضو في مكتب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وعضو مجلس إدارة البنك المغربي للتجارة الخارجية، وعضو في مؤسسة "أكاديميا" ومجلس إدارة "بنك المغرب"، وسبق أن كان رئيسًا لتجمع النفطيين المغاربة.

12- عضو في خلية التفكير التي أسسها الملك الحسن الثاني سنة 1999 المعروفة بـ"مجموعة 14"، وفي 29 أكتوبر 2016 انتخب أخنوش بالأغلبية رئيسًا لحزب التجمع الوطني للأحرار.